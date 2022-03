Presentaron las nuevas autoridades del PJ tresarroyense y destacaron la unidad lograda

24 marzo, 2022 Leido: 861

En un acto formalizado este jueves en la sede del Partido Justicialista, asumió su cargo el electo presidente Alejandro Barragán, y las autoridades que lo acompañarán, consagrados en la lista de unidad lograda en Tres Arroyos para las elecciones que están previstas para el domingo 27. Barragán sucede a Adriana Guerrero en el cargo.

Pablo Garate: “Es un cambio de época del Partido”

Inicialmente, el Dr. Pablo Garate quien agradeció “a todos los compañeros que tienen responsabilidad y a los que no, a todos los que apoyaron; estamos muy contentos; todos hemos tenido un camino que para muchos fue novedoso, que lo empezamos a transitar en enero cuando hablamos con Roberto, y empezamos a pensar esto. También participaron nuestros concejales, que aportaron. Es algo bueno que Paola – Salerno – y Liliana – Cassataro – sean Congresales Provinciales y también a los compañeros, algunos con primera participación política, es un poco un cambio de época del partido. Para mí es el inicio que en el futuro sigamos construyendo no sólo unidad sino también renovación”.

Alejandro Barragán: “Estoy muy honrado”

“Estoy muy honrado de estar acá por tener sentados en una mesa a las dos figuras que me acompañan y esperemos tener la mejor de las gestiones”, dijo Alejandro Barragán dirigiéndose a los presentes.

Agradeció “a la familia, a los compañeros y a Luz y Fuerza que es mi segunda casa”, y expresó que “es el momento de apoyar y fortalecer el Frente de Todos, de trabajar para el Presidente de la Nación y el Gobernador Axel Kicillof, y lo que nosotros podamos hacer acá, con un objetivo, de trabajar todos juntos para tratar de ser gobierno en Tres Arroyos en las próximas elecciones, siempre tratando de ayudar a los más humildes y que todos puedan tener trabajo, que no falte un plato de comida, como lo venimos haciendo”.

El recuerdo del Golpe de Estado “Mi papá estuvo detenido, hace 46 años con 11 años me desperté con dos militares revolviendo toda la pieza”

En un tramo de su alocución, Barragán dijo que “hace 46 años, yo tenía 11, y me desperté con dos militares revolviendo toda la pieza y mi papá estuvo detenido y los primeros dos o tres meses no sabíamos dónde estaba; estuvo detenido 16 meses y eso a mí me pegó muy fuerte y es el día de hoy que todavía me pasan cosas con eso así que imagino a mucha gente que lo ha pasado mucho peor por tener familiares desaparecidos o torturados; éste es un día para recordar y que no pase nunca más, mi viejo estaría hoy muy orgulloso”.

También hizo mención al ex intendente Raúl Correa, generando un espontáneo aplauso en los asistentes, y afirmó que “con 19 años me abrió las puertas de la Cooperativa”, y muchos que estamos acá comenzamos a militar con Raúl, quien seguramente estaría muy orgulloso también, esperemos poder estar a la altura de las circunstancias”.

Casattaro y Salerno, contentas con la unidad y la posibilidad de participar

En principio, la Dra. Liliana Cassataro , quien será Congresal dijo que “es importante volver a tener unidad después de una larga ausencia, y deseo con toda la fuerza del mundo que podamos empezar a construir un camino con una conducción firme, que lo acompañemos porque son todas personas de bien con mucho compromiso social y con su ideología, junto a las dos agrupaciones principales con los dos líderes que tenemos en Tres Arroyos”.

Paola Salerno se mostró “feliz por la unidad, me hace feliz que se haya logrado la unidad, que es tan necesaria en estos momentos; quiero resaltar la participación en estas listas de las mujeres, que me parece súper importante que nos dejen participar, nos den un lugar, espero una buena gestión”

Volver