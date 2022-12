Presentaron las ternas y menciones especiales de la 50° Fiesta del Deporte

20 diciembre, 2022

El Círculo de Periodistas Deportivos de Tres Arroyos presentó las ternas y menciones especiales de la 50º Fiesta del Deporte que se realizará el martes 27 de diciembre en el Polideportivo Municipal.

Fue en el transcurso de una conferencia de prensa desarrollada en el Salón Dorado del Club Costa Sud, que contó con la presencia del presidente del CPD, Juan José Erramuspe, el secretario, Rogelio Di Marco, el intendente Carlos Sánchez y el director municipal de Deportes, Guillermo Orsili.

Erramuspe destacó que nuevamente se entregarán los Premios Municipalidad de Tres Arroyos y agradeció el apoyo brindado por el jefe comunal y los sponsors.

“Es un orgullo para Tres Arroyos que el Círculo de Periodistas haga este reconocimiento a tantos deportistas que tiene Tres Arroyos. Es admirable la cantidad de disciplinas que tiene”, valoró el Jefe Comunal.

De la presentación participaron distintos deportistas, que luego compartieron un lunch con los integrantes del CPD y las autoridades presentes.

TERNAS

AJEDREZ: Sergio Tumini – Francisco Restuccia – Kerian Schneider

ATLETISMO: Maia Rodriguez – Carlos Alanís – Constanza Garrido

ARTES MARCIALES: Daiana Larsen – Cristian Curruinca – Perla Castiñeira

AUTOMOVILISMO: Federico Pedone – Matias Erpelding – Felipe Yane

BASQUETBOL: Dee Danzey – Bautista Besmalinovich – Ulises Otero

BASQUETBOL FEMENINO: Maria Paz Serra – Lucero Armesto – Alma Reino

BOCHAS: Hernán Rodriguez – Martin Aristain – Ignacio Degue

BOWLING: Celeste San Pedro – Damian Muñoz – Jorgelina Florez

BOXEO: Luciano Villan – Joaquín Issel – Jeremías Ulibarre

CASIN: Enrique Almirón – Alejandro Ottaviano – Jorge Liébana

CICLISMO: José Maria Ferrari – Ruben Valerga –Pablo Moran

FÚTBOL: Gregorio Armesto – Oscar Otreras – Federico D´Annunzio

FÚTBOL FEMENINO: Antonella Jensen – Maria Strasser – Eugenia Gago

GIMNASIA DEPORTIVA: Josefina Dadomo – Pilar Leguizamón – Solange Garcia

GOLF: Maria Valerio Vassolo – Federico Pérez – Emilia Ruppell

HOCKEY SOBRE CESPED: Antonia Larriestra – Joaquina Milanesi – Delfina Hernandez

KARTING: Bruno Oliver – Juan Murúa – Sebastian Gejo

HOCKEY SOBRE PATINES: Guillermo Larsen – Pedro Dalla Zanna – Lucas Stefanini

NATACION: Pierina Marchini – María Cruz Andreasen – Tamara Capristo

HOCKEY SOBRE PATINES FEMENINO: Florencia López de Ipiña – Agustina Rodríguez – Rocío Mendoza

PATIN ARTISTICO: Camila Douma – Isis Quiroga – Evelyn Duca

PADDLE: Francisco López – Carla Blanco – Solano Salustri

DUATLON: Ulises Garcia – Erika Mandrini – Cesar Dannunzio

MOTOCICLISMO: Patricio Fiorda – Alan Lebeck – Valentino Menna

PELOTA A PALETA: Juan Bertoldi – Fabián Márquez – Eduardo Iribarne

PESCA: Luciano Iriart – Gastón Zubillaga – Gastón Iudice

TENIS: Francisco López – Florencia Oliva – Ignacio Ardiles

RURAL BIKE: Bruno Benítez – Alejandro San Román – Emanuel Maggiora

TIRO: Gastón Pedersen – German Linsdtron – Carlos Echayre

TRIATLON: Alejandra Cofone – Martin Bayugar – Lucia Dibbern

RUGBY: Justo Chevallier – Juan Segundo Filas – Gerónimo Groenenberg

VOLEIBOL: Hugo Puszkarski – Alegra Ambrosius – Juan Sebastian Ferrari

MENCIONES ESPECIALES

CAMPEÓN DE COLOMBOFILIA: Palomar Vivas / Pili (Alas Ts. As.)

Palomar De Francisco D´Andrea (Asoc. Colombófila)

CAMPEON DE BASQUETBOL: Blanco y Negro de Coronel Suárez

CLUB DE GOLF SANTANA: Campeón 9 hoyos de la Federación Regional del Sur

ULISES SANGUINETTI: Por su vigencia en el Atletismo

TRAYECTORIA EN FÚTBOL: Carlos “Tim” Macías

PREMIO ESTÍMULO: Priscila Casen (Patín Artístico) y Dante Leonidas Monte (Natación)

LUCIANO SALTAPÉ: Campeón Sudamericano Salto en Alto Master

CAMPEÓN RALLY BONAERENSE: Matías Zinni – Nahuel Dam Categ. N3

CLUB ALUMNI DE ORENSE: Por los 100 años de vida institucional

CAMPEON DE FÚTBOL DE PRIMERA: Club Huracán

THIAGO ERDOCIA: Campeón Iberoamericano de Power Lifting

POR EL ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN: Club Agrario

TRAYECTORIA EN BÁSQUETBOL: Daniel Pícaro

REVELACIÓN DEPORTIVA: Agustín Dolagaray (Fútbol) – Lourdes Duhau (Hockey sobre Césped)

MARGARITA BONEIRO: Campeona Sudamericana Master Atletismo 5000 Metros

GUSTAVO “TITO” LEMOS: Ganador Eliminatoria al Campeonato del Mundo

MEDALLAS EN JUEGOS BONAERENSES: ORO Santino Lebrun – Ismael López – Milagros Gorostegui Yane – Jazmín Lara

PLATA Juan Cruz Renaud (Natación) y Equipo 3×3 Femenino Sub 16 –

BRONCE Milagros Ruiz Díaz (Natación) – Pilar Giménez (Atletismo)- Luz Villalba (Atletismo)- Joaquín Tisera (Natación)- Futbol 11 PCD –Básquet Femenino 3×3 Sub 14 y Básquet Femenino 3×3 Universitario

ALFONSO VAN DER HORST: Campeón Nacional de Hipismo

CLUB MAREA ROJA: Campeón Provincial del Pejerrey

BELEN IARDINO: Subcampeona Nacional en 42 km.

LOS NOTABLES DT DE FÚTBOL: Hugo Tenaglia – Carlos Mastrángelo – Bruno Zinni – Eduardo Anzarda

CLUB DE PELOTA: Por sus 100 años de vida institucional

TRAYECTORIA DEPORTIVA EN BOXEO: Hugo Vester

ARIEL FLOREZ: Por sus buenas actuaciones en Cuatriciclos

SELECCIÓN DE FUTBOL SUB 13: Subcampeón Provincial

CAMPEÓN DEL FÚTBOL FEMENINO

Volver