Presupuesto 2020: si Kicillof prorroga el de la Provincia, Juntos por el Cambio pedirá postergar el local

15 diciembre, 2019 Leido: 14

Durante el discurso de toma de mando, el gobernador Axel Kicillof adelantó que no enviará en el corto plazo un proyecto de ley de Presupuesto para 2020. “Necesitamos tener un marco de proyecciones del gobierno nacional, que el presidente ha dicho que va a posponer hasta que conozca la situación”, explicó a la Asamblea Legislativa. De confirmarse esta decisión, en Tres Arroyos al menos parte de la oposición está pensando en pedirle al Ejecutivo que prorrogue la discusión del borrador de cálculo de recursos para el año que se inicia.



En rigor, el proyecto debería haber sido presentado por la administración de María Eugenia Vidal el 31 de agosto, según indica el artículo 103 de la Constitución Provincial. Durante la transición se instaló la versión de que ambas administraciones -la saliente y la entrante- elaborarían en conjunto un proyecto, pero no prosperó.

Así las cosas, la instrucción es “esperar a que haya un proyecto de Presupuesto nacional presentado”, algo que no ocurrirá hasta bien entrado 2020.

Por esta razón, y si finalmente se ratificara la postergación, el bloque de Juntos por el Cambio en Tres Arroyos tiene lista una nota para presentarle a Carlos Sánchez, en la que le solicitan que tome idéntica medida con el Presupuesto local, dado que “está conformado en más de un 50% por recursos que provienen del ámbito provincial, (por ende) no puede tratarse sin tener definiciones concretas sobre los fondos que finalmente llegarán al distrito”.

Lo que dicen las normas

La situación está contemplada por la Ley de Administración Financiera (13.767), donde se prevé que, ante la no aprobación de la Ley de Presupuesto, el Ejecutivo está facultado a prorrogar, con una serie de ajustes, la del ejercicio anterior. En su artículo 26, prescribe que “si al comenzar el ejercicio no hubiera sancionado el Presupuesto General, regirá el que estaba en vigencia al cierre del ejercicio anterior, con los ajustes que determine el Poder Ejecutivo”.

El mismo artículo indica que Kicillof estaría facultado a incluir en los créditos presupuestarios “previsiones sobre proyección anual de precios de bienes y servicios, salarios y tasas de interés”, además de “gastos en personal y servicio de deuda pública”.

También la Constitución bonaerense contempla el cuadro: el Artículo 103, que marca las atribuciones del Poder Legislativo, indica en el inciso 3: “Vencido el ejercicio administrativo sin que la Legislatura hubiese sancionado una nueva ley de gastos y recursos, se tendrán por prorrogadas las que hasta ese momento se encontraban en vigor”.

Antecedentes

La situación tiene antecedentes. En 2013, Daniel Scioli estuvo a punto de tener que prorrogar el Presupuesto por los cortocircuitos con el Frente Renovador, que no habilitaba los votos necesarios para autorizar un pedido de endeudamiento por 14.500 millones de pesos. Finalmente hubo acuerdo y la ley se sancionó antes de fin de año.

En 2005, y en el marco de otra fractura del Peronismo, el entonces Gobernador Felipe Solá debió vetar el presupuesto que había votado el Legislativo, en desacuerdo con las modificaciones que allí le había introducido la oposición –de su propio partido- y que le recortaban la posibilidad de reasignar partidas.

El Presupuesto vigente contempla un gasto de 930 mil millones de pesos, de los cuales 511 mil corresponden a la administración central de Gobierno, 250 mil millones a organismos descentralizados y casi 170 mil millones a las instituciones de Previsión Social.

Fuente: La Tecla

Volver