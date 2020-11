Presupuesto 2021: estiman un aumento en torno a la inflación y más recursos en salud

El Presupuesto Municipal para el 2021 está en plena elaboración, y como lineamiento general, el secretario de Hacienda, Federico López Di Fondi adelantó que el incremento en relación al que se está ejecutando en este momento seguirá la evolución de la inflación. Advirtió, no obstante, que el anuncio de la Provincia en torno a un 43% de aumento de la coparticipación no incluye la ayuda económica que, de manera inédita y por fuera de la coparticipación, giró el Gobierno de Axel Kicillof a los municipios este año para el pago de sueldos, y que en Tres Arroyos totalizó los 120 millones de pesos. “Hago esta salvedad porque la Provincia no tiene previsto enviar esa ayuda el año que viene, entonces si bien se ha publicado que los números de coparticipación serán de un 42 o 43% mayores, eso depende de con qué se lo compare. El número con el que estoy trabajando es que el aumento va a ser de un 32% respecto de la cantidad de plata que envió la Provincia este año por diferentes conceptos”, sostuvo.

Respecto de la inflación como un componente central a analizar a la hora de elaborar el Presupuesto, advirtió que “es complicado hablar de un solo número porque cuando hay cepo hay rubros que aumentan muchísimo, como cemento, cal, chapas; y otros no tanto, como los servicios, así que es muy amplia la variación, además de que estos dos últimos meses del año se produce generalmente una aceleración”.

Tampoco será sencillo pensar en el gasto a destinar a la salud, que por la pandemia, este año “se disparó mucho, tanto en prestaciones como en insumos, porque han existido aumentos promedio del 250% promedio. Son números que asustan. Y hay que ver qué pasa el año que viene, porque ya hoy el gasto es tan fuerte que el Presupuesto se va a ver arrastrado en buena parte por este componente”.

Finalmente, en líneas generales aseguró que el Presupuesto 2021 para Tres Arroyos “está en su etapa de armado, todo el equipo que está trabajando tiene previsto presentarlo como es habitual el 30 de noviembre, pero estimamos que el aumento estará alrededor de lo que se vea en términos de inflación. Seguramente se ampliará en lo que es salud, y quizá disminuya un poco en otras áreas”.

