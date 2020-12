Presupuesto 2021: se reprograma la sesión extraordinaria para el lunes 28

No hubo consenso en la Comisión de Hacienda del concejo deliberante para que se realice mañana la sesión extraordinaria con el fin de votar el Presupuesto municipal 2021, por lo que se reprogramaría para el lunes 28.



“Hay intento de acercamiento porque el municipio necesita el presupuesto para poder funcionar y empezaron a surgir algunas ideas y puntos de encuentro entre los cuales está la posibilidad de aplicar una fórmula polinómica como tiene la Vial desde el año 2018 que ajusta automáticamente por algunos valores que representan los costos más importantes del servicio que brindan, y eso calcula a través de estos índices que es un porcentaje el cual se somete al aumento del módulo”, explicó Claudia Cittadino esta tarde a LU 24.

La concejal vecinalista dijo que es una fórmula que tuvo éxito en el Ente Vial, que se aplicó y ya está aprobada. Siguiendo esta línea y esta lógica se pensó en hacer una fórmula polinómica con estos índices, teniendo en cuenta los costos de mayor impacto sobre el presupuesto municipal y elaborarla para el resto de las tasas.

“Los equipos técnicos de la Secretaría de Hacienda, a cargo del Lic. López Di Fondi, que es gente joven y talentosa, que sabe hacer muy bien las cosas y que ha conducido este barco en el medio de la pandemia y lo ha llevado muy bien a puerto a mi entender, preparó un proyecto de fórmula que no vamos adelantar mucho ahora los índices porque mañana va a ser presentada a la gente de la oposición para que ellos la vean en el momento que ingresamos el expediente al concejo”, agregó.

Mañana a las 9 horas se realizará una reunión en la que el Frente de Todos recibirá la propuesta del vecinalismo y la evaluará, mientras que el bloque peronista también presentará otra propuesta teniendo en cuenta otros indicadores.

Con esto -finalizó Cittadino- no hay posibilidad de que la sesión del Concejo Deliberante se lleve a cabo mañana como estaba programado, y podría llegar a realizarse el lunes 28 de diciembre.

