Presupuesto 2021: Tatiana Lescano asegura en Twitter que el oficialismo no leyó la propuesta de Todos

13 diciembre, 2020 Leido: 8

La concejala Tatiana Lescano, del Frente de Todos, respondió a declaraciones del presidente de la Comisión de Hacienda del Concejo, el vecinalista Luis Zorrilla, en torno al tratamiento del proyecto de Presupuesto 2021. En sus posteos, la dirigente peronista acusó a Zorrilla de no haber leído la propuesta de su bancada. “No sé por qué sorprende. Hicimos lo que nos pidieron desde el ejecutivo: hacer rápidamente una propuesta y la hemos dejado por escrito en el expediente. Lo irresponsable es opinar de la propuesta sin haberla leido. Pedimos al oficialismo un tratamiento serio nuestra alternativa (sic)”.



“El análisis de sueldos políticos no es un anuncio: hay 31 fojas de análisis que sumamos al expediente. Y si hay fecha: la presidenta del Bloque del MV ya envió fechas posibles de tratamiento. Y lo más interesante de todo: todavía no leyeron nuestra propuesta entregada el viernes”, asegura Lescano en Twitter.

Volver