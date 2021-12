Presupuesto 2022: La oposición presentará una contrapropuesta

20 diciembre, 2021 Leido: 62

Los bloques opositores trabajan por estas horas con el objetivo de presentar una contrapropuesta al proyecto de Presupuesto 2022 elevado por el Ejecutivo municipal.

Esta mañana se reunió la Comisión de Hacienda y Soledad Cadenas (Juntos), electa presidenta de la misma, hizo hincapié en que se debe alcanzar un acuerdo en el aumento de tasas y “también ver cada una de las partidas, cuáles, según nuestra visión, están subpresupuestadas y afilar un poco el tema de los gastos que es la discusión de todos los años”.

Indicó que la sesión extraordinaria podría realizarse la próxima semana aunque la fecha está sujeta a cuándo se termine de concretar el análisis correspondiente. “Lo bueno es que tuvimos acceso al RAFAM, después de haber discutido tantas veces, y pudimos verlo con anticipación”, expresó.

Explicó que aún no fue determinado el porcentaje de incremento que se propondrá y dijo que “la idea es que no sea el aumento solicitado por el Ejecutivo (N de R: 55 % en promedio), no por un capricho sino porque tiene que ver con el hecho de afilar el lápiz con algunas cosas, más que nada con el tema de los gastos, ver cuáles son las inversiones que tiene previstas hacer el Municipio y cómo se va a encontrar la situación de salud el año que viene, por eso se citó a los diferentes directores y secretarios, que eso también es un gesto de parte del Ejecutivo, que no debería ser un gesto sino que tendría que ser algo que se haga siempre. Es positivo el hecho de sentarnos todos y trabajar juntos en pos de llegar a un acuerdo”.

“Fuera de la discusión tan técnica que se da acá adentro, hay que pensar que la gente es la que está en el medio y no entiende, están con muchos problemas económicos y obviamente que quiere pagar menos o lo lógico, lo que corresponda, y nadie deja de tener en cuenta la inflación ni los costos de los insumos pero hay que llegar a un acuerdo”, remarcó Cadenas.

Además, informó que se despacharon convenios de CRESTA, la designación de Martín Maldonado al frente del Ente Vial y mayores contribuyentes.

