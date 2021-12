Presupuesto 2022: “Soy optimista en que se pueda llegar a un acuerdo”, afirmó Martín Garate

21 diciembre, 2021

En el ámbito del Concejo Deliberante se siguen manteniendo reuniones para tratar de lograr consensos por el Presupuesto 2022, principalmente por el porcentaje de incremento de las tasas. Al respecto, el presidente del cuerpo, Martín Garate, afirmó que “soy optimista en que se pueda llegar a un acuerdo”.

“En el marco de conversaciones que ya empezaron después de la reunión que tuvimos con el Intendente, estamos hablando con los distintos presidentes de los bloques para ver si podemos acercar posiciones, fundamentalmente con respecto al incremento de las tasas. Yo creo que vamos por el buen camino, hay predisposición de todos en avanzar en un acuerdo, aunque no puedo decir que se vaya a concretar, pero soy bastante optimista”, aseguró.

“Me parece que en ese balance que hay que hacer entre las necesidades del Ejecutivo y la situación económica de los vecinos, que nosotros la contemplamos mucho, estamos tratando de encontrarle una solución. Soy optimista”, remarcó.

Garate afirmó que “lo propuesto por el Ejecutivo lo considero excesivo, obviamente que tiene sus fundamentos, de todas maneras el incremento no debe ser lineal, único, sino que pueda ser escalonado. Le he pedido a los bloques una propuesta, que entiendo se está madurando, y soy optimista en que se pueda llegar a un acuerdo”.

“Primero hay que acordar el incremento de las tasas y después, que no es un tema menor, en qué se va a gastar, que son las aperturas programáticas. Si bien es una potestad que tiene el Ejecutivo de decir vamos a gastar más en esto que en lo otro, me parece que también tiene que abrir esas partidas a los planteos del Concejo. En distintas sesiones reclamamos por diferentes programas que no tienen fondos y creo que es una oportunidad para que sea contemplado. La realidad política del Concejo Deliberante tiene que llevar a esto”, consideró. En este sentido, sostuvo que “lo que pasó con el anterior incremento de las tasas, no el presupuesto porque fue aprobado, ha significado un aprendizaje para todos, entonces soy partidario de avanzar hasta donde se pueda en tratar de generar un acuerdo, contemplando las necesidades del Ejecutivo y la situación económica muy compleja que está atravesando los vecinos”.

“Un objetivo que nos hemos fijado las autoridades del Concejo es que haya diálogo y consenso. Hay que ver los ingresos y ahí está la discusión sobre el incremento de las tasas. Nosotros siempre le llamamos la atención al Ejecutivo porque se subestima lo que va a ingresar por coparticipación, este año entraron más de 700 millones de lo que estaba previsto. Está bien que algo de eso puede ser fondos afectados pero la gran mayoría es de libre disponibilidad. Entonces, una vez que nosotros definamos esa cuestión, yo soy optimista que esta semana o para el lunes podamos definirlo y avanzar”, aseveró.

“A mí me pareció interesante, como antes se hacía, que vengan los funcionarios de cada una de las áreas y expliquen y defiendan por qué entienden que ese debe ser el presupuesto pero seguramente si hay modificaciones en las tasas, o sea si el incremento es menor que el pedido por el Ejecutivo, habrá modificaciones también en los presupuestos de todas las áreas, no solo de la administración central”, concluyó.

