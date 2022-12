Presupuesto 2023: Lo que se vota mañana y el enojo de Soledad Cadenas

19 diciembre, 2022

El bloque de Juntos pidió un pase a cuarto intermedio para que se ponga a consideración en el Concejo Deliberante recién mañana, a partir de las 11, el proyecto de Presupuesto 2023. Lo hizo en virtud de que, tal como había anticipado LU 24, se pondría sobre la mesa de discusiones hoy una nueva fórmula para el incremento de tasas, que formalmente presentó el peronismo pero que surgió del consenso con el Movimiento Vecinal. Esta propuesta de modificación del artículo 67 del proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva, que en principio mañana acompañará también el oficialismo, sugiere fijar el valor del módulo para el cálculo de las tasas en 74,68 pesos a partir del 1 de enero; 81,03 pesos desde el 1 de abril; 87,92 pesos a partir del 1 de julio y 95,39 desde septiembre. “Se suma a la nuestra, la que nunca tuvo análisis o por lo menos no nos dieron respuesta alguna, por lo que en cierta forma, con la original del oficialismo, habría ahora tres propuestas en tratamiento”, advirtió Soledad Cadenas, sin poder ocultar su molestia porque incluso sugirió que el vecinalismo no tenía previsto acompañar el pedido de pase a cuarto intermedio.

“Yo soy muy institucional y soy presidenta de la Comisión de Hacienda y no puedo funcionar en base a trascendidos periodísticos; una propuesta salió en el diario días atrás y otra vimos en otro medio – dijo en referencia a lo anticipado este domingo por LU 24-”, dijo la edil y agregó que “en cierta forma me enojo, son cuestiones de la política que no me interesa analizar”.

Mencionó que “haremos el análisis en nuestro bloque porque fuimos los últimos en enterarnos. Vemos que esta propuesta incluye alrededor de un 75 % de aumento y nuestra propuesta había sido mucho menor al incremento sugerido ahora, por lo que corresponde hacer el análisis, es una responsabilidad que tenemos por respeto a la gente que nos vota, que es la que el año que viene va a tener que pagar las tasas”.

