Presupuesto 2023: López Di Fondi estima que podría haber etapa de revisión del aumento de tasas

15 noviembre, 2022

El pasado viernes, el Departamento Ejecutivo elevó el Presupuesto 2023 de más de 8 mil millones de pesos al HCD con un aumento del módulo de tasas de 45 por ciento en enero, un 15 en abril y otro 15 en junio y al respecto el secretario municipal de Hacienda, Federico López Di Fondi, estimó que podría haber, como sucedió en agosto de este año, una etapa de revisión.

El funcionario expresó que “a diferencia de otros años, fue con suficientemente tiempo de anticipación. En 2021 lo hicimos en diciembre y este año trabajamos a contrarreloj para que el Concejo Deliberante lo tenga en tiempo y forma, pueda tratarlo y arranquemos el 2023 con el presupuesto aprobado porque cada mes o decisión que se demora, con los niveles de inflación que hay, eso se siente”.

En esa línea, sostuvo que “nos ayudó mucho que la provincia nos acercó números, si bien son provisorios, de coparticipación para poder proyectar y estimar”.

El funcionario confirmó que “en cantidad de plata, es casi el doble: refleja la inflación que será de casi el 100 por ciento. Eso se ve en los costos: pautas salariales, combustibles, lubricantes, neumáticos, insumos informáticos y médicos”.

“Tratamos de gastar lo más eficientemente posible para que después lo que se vea reflejado en las tasas sea lo más amortiguado posible. Por eso se divide el aumento, se discute. En los últimos años viene estando por debajo de la inflación, eso hace que la participación de los ingresos propios en el presupuesto venga cayendo en relación a la coparticipación”, explicó.

“El presupuesto está calculado con un gasto de 60 por ciento de inflación que es lo que nos baja Nación como lineamiento, parecería ser un número optimista porque venimos de casi el 100, mejoraríamos 40 puntos, que es algo que no viene pasando en años anteriores, y en base a eso está calculado el aumento de tasas. En el Concejo Deliberante se va a dar la discusión, tal vez se termine desdoblando más de lo que nosotros presentamos o poniendo una etapa de revisión como hubo este año en agosto”, agregó.

En cuanto a la parte de salud, dijo que “a diferencia del año pasado, que todavía estaba la pandemia entre nosotros, vamos a buscar adelantarnos a hacer las compras en grandes volúmenes a principio de año para poder conseguir mejores precios y atajar la demanda que es más previsible”.

Finalmente, el Secretario de Haciendo advirtió que “en 2021 la conformación de los ingresos era 50 por ciento coparticipación y 50 por ciento de tasas, lo que yo considero un presupuesto equilibrado porque la Municipalidad tiene autonomía para no depender de los ingresos provinciales y le quede un resto para hacer alguna obra. La inflación fue escalando a niveles muy importantes, las tasas no pudieron acompañar y eso se verá reflejado en este presupuesto en donde la coparticipación será del 60 por ciento y las tasas el 40, esperemos que en próximos presupuestos volvamos a recuperar el 50 y 50”.

