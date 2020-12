Presupuesto: cuarto intermedio de Hacienda e incertidumbre sobre la extraordinaria

22 diciembre, 2020 Leido: 29

“Tenemos como cierta incertidumbre. La sesión está convocada para mañana a las 10, esa es la información que tienen los presidentes de los bloques aunque no se ha emitido un orden del día”, dijo a LU 24 la concejala Tatiana Lescano (Todos) respecto al abordaje del Presupuesto 2021. La reunión de hoy de la Comisión de Hacienda pasó a un cuarto intermedio hasta las 9 de este miércoles.

“Ayer estuvimos discutiendo la idea de la (fórmula) polinómica que es una idea que surgió el viernes, con más o menos los ítems que habíamos establecido pero necesitamos que la persona que hizo el presupuesto establezca los parámetros. Necesitamos ver los datos y cómo se comportaría esa cuenta a lo largo del tiempo en escenarios supuestos (inflación, valor del dólar, mayor coparticipación, menor cobrabilidad)”, explicó.

“Estuvimos esperando, teóricamente la Comisión estaba convocada a las 11, nos pidieron que sea después de la reunión con el Sindicato y todavía no se han acercado los concejales del vecinalismo. Como teníamos quórum decidimos pasar a un cuarto intermedio y esperar”, agregó.

Lescano afirmó que “si hay un acuerdo hay que escribirlo. No solamente hay que decir las intenciones sino que hay que escribirlas. Nosotros hemos planteado, por lo menos, tres propuestas distintas y todas ellas las hemos escrito e integrado al expediente justamente para poder avanzar en algo concreto. Ideas hay muchas, propuestas unas cuantas, cada bloque ha tirado más de una, pero hay concretarlas en un documento escrito que pueda ser elevado a la sesión y no sea no solo sea un borrador”.

Volver