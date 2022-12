Presupuesto: Juntos asegura que el DE no respondió a su propuesta y que Todos no presentó ninguna

En el marco del análisis del Presupuesto 2023, que se tratará en sesión extraordinaria el lunes, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, Soledad Cadenas (Juntos), aseguró este viernes que el Departamento Ejecutivo no emitió respuestas a lo planteado por su bloque e indicó que el Frente de Todos oficialmente no presentó ninguna propuesta.

Esta mañana se desarrolló una nueva reunión extraordinaria en la que básicamente todo giró en torno al despacho de algunos convenios que tienen que ver con los recursos que necesita CRESTA para llevar adelante el dictado de diferentes carreras.

“Esperemos que no sea subida a último momento”

“Esperemos que la propuesta no sea subida a último momento, como el año anterior, porque requiere un análisis. No podemos aprobar, desaprobar o absteneros de algo que no conocemos. No solo es desprolijo sino irresponsable”, afirmó Cadenas al tiempo que dijo que los ediles peronistas no hicieron mención a la propuesta que trascendió a través de los medios de comunicación.

El Ejecutivo elevó al Legislativo un cálculo de más de 8 mil millones de pesos, con un aumento del módulo de tasas de 45 por ciento en enero, un 15 en abril y otro 15 en junio.

Desde Juntos, la contrapropuesta que estimaron para su tratamiento es de un aumento desdoblado; un 24 por ciento para enero para el valor del módulo en general, y tres aumentos más del 9 por ciento para mayo, julio y septiembre; y un aumento del 30 por ciento para la tasa de salud en enero, seguido de los otros tres tramos del 9 al igual que en el caso anterior.

En tanto, el bloque de Todos planea proponer incrementos desdoblados que partirían del 30 por ciento en enero, para sumar luego tres tramos más del 7,5 por ciento cada uno, pero que contemplarían un escalonamiento más amplio.

