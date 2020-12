Presupuesto: López Di Fondi advierte que “van a faltar 150 millones para el Hospital”

El secretario municipal de Hacienda, Federico López Di Fondi, consideró que “es totalmente inédito lo que sucedió” con la aprobación por mayoría, con los votos de los bloques de la oposición, del presupuesto 2021 y advirtió que con la reducción en el incremento de las tasas “nos van a faltar 150 millones de pesos para el Hospital”. Además, cuestionó “una alianza” que se ha hecho entre los bloques de Todos y Juntos por el Cambio “para generar un perjuicio”.

El funcionario dijo que “nosotros habíamos elevado un proyecto original de gasto de 3 mil millones de pesos sustentado con recaudación de coparticipación y un aumento de tasas del 46 por ciento. Se avanzaron las negociaciones y presentamos una alternativa del 30 por ciento inicial y después una fórmula para indexarlo si la inflación superaba eso”. “No fue tomado por la oposición, prácticamente no hubo negociaciones y lo que terminó pasando es que sobre el final presentaron un proyecto de presupuesto, que después fue el que se terminó votando, con un aumento de 27 por ciento. Un proyecto muy llamativo porque se pusieron de acuerdo tanto el Bloque de Todos como Juntos por el Cambio y formaron una mayoría y votaron no solamente el aumento del 27 por ciento de las tasas, que es menos recaudación para el Municipio, para el Hospital, para todos los servicios que la Municipalidad da, sino con algunos cambios llamativos como por ejemplo han congelado los sueldos de los directores del Hospital y no se congelan los propios concejales sus sueldos, eso realmente me llama la atención. Es una señal, calculo yo, que le tratan de dar al ciudadano de austeridad, le congelan los sueldos a los directores del Hospital pero cuando les toca a ellos no se lo congelan. Es decir que el presupuesto tiene una cláusula de ajuste para los concejales”, afirmó.

“El único lugar del país en el cual Todos y Juntos por el Cambio se juntan”

Asimismo, el Secretario de Hacienda expresó que “es un proyecto que han presentado los dos bloques de la oposición, en una especie de alianza, creo que Tres Arroyos debe ser el único lugar del país en el cual Todos y Juntos por el Cambio se juntan”.

“Pueden venir desde otros lugares a Tres Arroyos a ver cómo esa grieta se une, supongo que en detrimento del vecinalismo que viene gobernando hace tantos años”, comentó a modo de apreciación personal.

Sobre las cuestiones en las que pueden faltar recursos importantes, manifestó que “esto nos va a generar una pérdida o no tener los recursos de 150 millones de pesos. Lo preocupante que hay que transmitirle al ciudadano es que estamos atravesando una pandemia de proporciones históricas y no sabemos si va a haber una segunda ola de contagios o no el año que viene. Entonces yo creo que gran parte de esa plata nos va a estar faltando en el Hospital, nos deja muy mal parados de cara al 2021 para poder hacer frente desde lo sanitario a la atención de todos los vecinos. El principal descalabro va a estar dado en la parte de salud, en principio, y después, de acuerdo a cómo pegue la pandemia, si llega a transformarse en aislamiento o algo similar, no nos deja herramientas para atajar este tipo de problemas. Recordemos que en este 2020 la oposición no quiso votar lo que fue la declaración de emergencia económica”.

Haberes de trabajadores: “no sé cuánto podremos llegar a cumplir de los tres aumentos”

Respecto a los haberes de los trabajadores municipales, señaló que “habíamos planteado en el presupuesto que elevamos tres aumentos del 9 por ciento y si la inflación supera eso generalmente tratamos de acompañar con algún punto más. Realmente con esta reducción en el aumento de tasas no sé cuánto podremos llegar a cumplir de esos tres aumentos. Sin lugar a dudas si la inflación se hace sentir los sueldos podrían llegar a perder poder adquisitivo nuevamente”.

Finalmente, dijo que “el presupuesto estaba planteado con la pauta inflacionaria del 32 por ciento, que es la que nos pasa la Provincia e históricamente siempre queda debajo de la inflación, es decir que se subestima la inflación en los presupuestos. Son cosas que se verán afectadas en esta propuesta que es inédita”, añadió.

“Casi todos los municipios han autorizado aumentos de entre el 40 y 50 por ciento, yo calculo que Tres Arroyos va a estar en la cola de los incrementos de tasas. Y para este 2020 se había autorizado el doble de ese 27 por ciento, no sé qué inflación esperan los concejales que vaya a haber para 2021. No termino de entender mucho, más allá de una alianza que se ha hecho para generar un perjuicio. No le encuentro explicación”, concluyó.

