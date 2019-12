Presupuesto: proponen un incremento desdoblado de tasas y descuentos por pago anticipado

El secretario de Hacienda municipal, Federico López Di Fondi, dio detalles a los concejales acerca del proyecto de Presupuesto 2020. Participaron del encuentro ediles que tienen dos años más de mandato, los que finalizarán su período legislativo el próximo 10 de diciembre y varios de los que ingresarán ese mismo día al Cuerpo. Allí, el funcionario dio cuenta de un cálculo de gastos que para la administración central será de 2091 millones, unos 2235 si se agregan los organismos descentralizados, y planteó un incremento del valor del módulo con el que se calcula buena parte de las tasas municipales en dos tramos, del 43% en enero y del 15% en abril.

“Lamentablemente es un porcentaje importante –reconoció- pero está calculado en función de la inflación que estamos transitando, que terminará en un 52 a 53% cuando lo proyectado era del 40% y todos nuestros costos se fueron para arriba, y la estimada para el año que viene, del orden del 35%. Y como el año pasado en el Concejo se propuso un desdoblamiento del incremento, en esta oportunidad ya lo planteamos nosotros de manera desdoblada”, explicó.

El funcionario destacó que la cobrabilidad de las tasas no cayó a pesar de la situación económica, lo que consideró “meritorio por parte de la gente porque se trata de servicios que no se cortan”; no obstante lo cual, anunció que se puso a consideración una ordenanza de recupero de deudas, similar a la aplicada en 2015/2016. Al mismo tiempo, anunció que habrá descuentos por pago anticipado de las tasas del 18%, y de un 10% para los contribuyentes que las abonan al día.

Los datos de estimación de coparticipación provincial llegaron el miércoles, y de esta forma el proyecto fue elevado al Concejo con bastante antelación en relación con la nueva prórroga pedida, que llegaba al 16 de diciembre. “Es un 48% más de lo presupuestado para el 2019”, explicó el funcionario.

Más números

El Presupuesto 2020 prevé una masa salarial de 620 millones, una suma destinada a la ayuda social de 113 millones y unos 105 millones de pesos en gastos de luz, agua y gas. Se prevé una erogación de alrededor de 40 millones en combustibles y 6 en cubiertas para los vehículos municipales. Alrededor de 620 millones insumirá el Centro Municipal de Salud. Finalmente, y a modo de comparación, el secretario López Di Fondi indicó que el Presupuesto Municipal actual ronda los 32 millones de dólares, mientras que una década atrás, con menos impacto de la demanda social y la prestación de distintos servicios, alcanzaba los 30 millones.

