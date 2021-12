Presupuesto: Sin acuerdo, el Concejo pasó a cuarto intermedio hasta el martes 4

29 diciembre, 2021 Leido: 216

Luego de no poder conciliar posiciones que permitan la votación y aprobación del El Concejo Deliberante en un cuarto intermedio inicial solicitado por Juntos, dado que el bloque de Todos no firmó el despacho de la Comisión de Hacienda respecto a la Ordenanza Fiscal Impositiva -aumento de tasas – y el anuncio de la presidenta de esa bancada, Graciela Callegari de acompañar el Presupuesto pero no la misma, y tras casi más de dos horas de diálogo, la concejal De Grazia sostuvo que “en virtud de poder pactar un Presupuesto prolijo y hacer una sesión prolija, y por respeto a todos los vecinos solicitamos un cuarto intermedio hasta el día martes a las 10:00”.

Werner Nickel adelanto el no acompañamiento y sostuvo “me parece que es tarde para buscar arreglos”. ¿Cuarto intermedio para qué?”, se preguntó.

Graciela Callegari expresó: Quiero decir que si los medios dijeron lo que salió de la boca de un concejal, no es lo que estaba en discusión en la Comisión de Hacienda; en el inicio de mi exposición descartábamos que se iba a aprobar por mayoría”. “Quiero dejar dos cosas en claro, este bloque hará lo imposible para que tenga Presupuesto el Ejecutivo y también para que el Municipio pueda dar respuestas a todos los vecinos. Estamos comprometidos en ello. No hablo más allá que aquellas potestades que tenemos, respetando a mis compañeros de bancada. No creo que nadie sea payaso, actuamos con seriedad y este bloque no firmó el despacho a la Fiscal Impositiva sino que íbamos a tratar de consensuar hasta último momento. Cada uno sabe cuándo y hasta dónde puede llegar para defender sus posiciones”.

Siendo las 13:45 se pasó a cuarto intermedio hasta el 4 de enero. Arriaron las banderas las conejales Cadenas y Callegari.

Volver