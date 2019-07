Preve, tras la proyección de su película: “Fue muy emocionante, me llenó el corazón de alegría”

Luego de la exitosa proyección-adelanto a nivel nacional- de “Volviendo a Casa” realizada ayer en Claromecó, el director Ricardo Preve dijo a LU 24 estar muy agradecido con “toda la gente que se vino en un día de semana, con frío e incluso desde Tres Arroyos a ver la película”. “Fue muy emocionante charlar con la gente y ver de vuelta a tanta gente querida en Claromecó”, agregó.



Asimismo, agradeció a las autoridades municipales por asistir a la proyección.

También se mostró reconfortado por “el entusiasmo, los aplausos, los abrazos, la calidez de todos, me hizo muy bien y me llenó el alma y el corazón de mucha alegría”.

En Mar del Plata

Para hoy, a las 18, está previsto el preestreno en el Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires que se encuentra en Mar del Plata, y se aguarda la presencia de los submarinistas de la Armada Argentina.

Justicia por los tripulantes del ARA San Juan

“Soy muy consciente el dolor que están pasando las familias de la tripulación del ARA San Juan por la tragedia inmensa que sufrieron y respetamos mucho y deseamos que se haga justicia, que no sean olvidados y sean homenajeados como corresponde, como héroes”, recordó.

“Reparar una injusticia histórica”

Al ser consultado sobre qué sintió al encontrar a Carlo Acéfalo, reveló que “cuando lo pusimos a bordo de un barco con bandera italiana me sentí como que realmente había cumplido con mi misión y reparado una injusticia histórica: el abandono y olvido de un marino por 78 años”.

Estreno oficial en CABA

En tanto, este jueves 18 se estrenará oficialmente en la sala del Cine Gaumont de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde las 19:45.