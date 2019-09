Prevení el cáncer de Cuello de Utero: Hacete el PaP

El Centro Municipal de Salud, recuerda a todas las mujeres de nuestra comunidad la necesidad de realizarse el Pap para prevenir el cáncer de cuello de utero.

-¿Qué es el Pap?

-El Pap es una prueba diagnóstica sencilla, que pese al avance de la tecnología médica se mantiene vigente. Ayuda a detectar y reducir en un 80% la incidencia de cáncer de cuello uterino.

-¿Qué previene?

-Es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello del útero (la parte baja del útero que se conecta con la vagina). Varias cepas del virus del papiloma humano (VPH), una infección de transmisión sexual, tienen un rol importante en la aparición de la mayoría de los tipos de cáncer de cuello uterino.

Es fundamental tener en cuenta que los métodos de prevención del VPH son el uso de preservativos en todas las relaciones sexuales, la vacunación a las niñas, a partir de los 11 años de edad, y la realización del Pap una vez por año durante la vida adulta y que posee una certeza diagnostica del 70%. Para mayor seguridad debe realizarse una colposcopia dentro del año de haber cumplido con el rastreo citológico (PaP).

Las indicaciones que deben seguir las mujeres antes de realizarse un Pap, son las siguientes:

-Ser mayor de 25 años. Si son menores a partir del año de la primera relación sexual

-No tener relaciones sexuales 48 horas antes

-No estar en el periodo menstrual

-No haberse aplicado ningún tratamiento médico vaginal (óvulos o cremas) durante las últimas 48 hs

-No realizarse higiene intravaginal en las últimas 48 hs

En el Centro de Salud y los centros de atención primaria se realiza Pap con el siguiente cronograma de atención:

- En el Hospital, se realizaran PaP, los martes con turno por orden de llegada en el mismo día, a partir de las 7 horas (8 turnos).

-En Villa Italia, los jueves de 12 a 14 horas, viernes de 8.30 a 11 con turno.

-En Ranchos, los martes a partir de las 8 horas -a demanda- por orden de llegada

-En Benito Machado, de lunes a viernes a las 8 horas con turno

-En 25 de Mayo, los martes a partir de 12 con turno

-En Colegiales, los viernes desde 11.30 -a demanda- por orden de llegada

-En el Barrio Municipal, los miércoles de 8.30 a 10.30 con turno

-En Ruta 3 Sur, los martes de 8 a 11y miércoles de 12 a 13.30, a demanda

-En Santa Teresita, los jueves de 8 a 10 a demanda

-En Fonavi, los viernes de 9.30 a 13, con turno

-En Boca, los martes de 9.30 a 12, con turno

-En Olimpo, los martes de 8 a 10 y jueves de 9 a 11 con turno

-En Claromecó, los jueves de 9 a 12 con turno

-En San Francisco de Bellocq, los lunes y miércoles de 8.30 a 9.30 con turno

-En Reta, los martes, miércoles y jueves de 9 a 12 a demanda

-En Copetonas, los sábados desde las 9 con turno

Las direcciones de los CAPS, días y horarios de la campaña se pueden consultar también en www.centrodesalud.com.ar.