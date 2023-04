PreViaje 4: ajustes del 40%, siete días para comprar y devolución de $ 70.000

14 abril, 2023

El Ministerio de Turismo y Deporte lanzó oficialmente este viernes la cuarta edición del PreViaje, el programa oficial que promueve la devolución del 50% de los gastos turísticos dentro del país. Con ajustes en las tarifas en torno al 40%, siete días para comprar y un tope de devolución de $ 70.000, el Gobierno apunta a incentivar los viajes en temporada baja.

Para implementar el programa, los funcionarios del área firmaron un acuerdo con las cámaras hoteleras para fijar los valores de referencia en las distintas categorías de alojamientos y se estipuló un aumento de alrededor del 40% respecto de la edición anterior, en octubre y noviembre del año pasado.

Además, se firmó otro acuerdo con precios de referencia que no incluyen traslados aéreos para los paquetes turísticos que ofrecen las agencias de viajes. En este caso, no habrá “techo” para los precios.

Los detalles de la cuarta versión del programa:

Habrá sólo siete días para realizar las compras de los paquetes turísticos, los pasajes y la hotelería. Las compras deberán realizarse entre el 19 y el 25 de abril. Para cargar los comprobantes habrá tiempo hasta el 28 de abril.

Esta versión se podrá usar entre el 24 de mayo y el 30 de junio (incluyendo los fines de semana extra-largos del 25 al 28 de mayo y del 17 al 20 de junio).

Como con el PreViaje 3, esta edición incluirá un acuerdo de precios con el sector hotelero. Además, el Gobierno llegó a un convenio de valores de referencia con las agencias de viajes.

Jubilados: como en las ediciones anteriores, los jubilados del PAMI recibirán un reintegro del 70% que podrán reutilizar en diversas actividades.

El tope de devolución será de $ 70.000. El crédito podrá gastarse desde la fecha del viaje, y hasta el 31 de octubre de 2023.

El dinero reembolsado se podrá utilizar en otros servicios turísticos (agencias de viajes y excursiones, alojamientos, alquiler de autos y equipamiento, gastronomía, transporte aéreo de cabotaje, terrestre de larga distancia y turístico) y en consumos culturales (artesanías, cine, galerías, museos, productos regionales, recitales y teatros), en todos los destinos del país.

Los que ya usaron el plan con anterioridad podrán reutilizar la tarjeta.

Pueden utilizar el PreViaje todas las personas mayores de 18 años residentes en la República Argentina.

Precios de referencia

Al igual que en la edición pasada, esta vez las autoridades nacionales acordaron con empresarios un cuadro de tarifas máximas en los alojamientos. Aunque algunas subas en algunos casos llegan al 100%, en promedio rondan el 40%, lo que queda muy por debajo de la inflación de agosto del año pasado, fecha del Previaje 3, hasta ahora.

Por caso, una habitación estándar en base doble por noche en Mar del Plata en un hotel de tres estrellas sin régimen de comidas y con impuestos incluidos tendrá una tarifa máxima de $ 16.308, contra $ 7.999 que estaba el año pasado. Para Pinamar, Villa Gesell y Necochea por el mismo servicio de tres estrellas el valor será de $12.320 (antes $ 9.269) y Tandil $21.909 (contra $ 16.483).

Si se quiere vacacionar en Villa Carlos Paz, una habitación similar podrá costar hasta $ 10.428; en Iguazú, $10.472; en Termas de Río Hondo $22.758; en Purmamarca $20.504 y en El Calafate, $14.352.

A tener en cuenta

Las compras de servicios de transporte aéreo de cabotaje regular realizadas de manera directa al prestador del servicio, sin la intermediación de otra empresa o establecimiento y las de servicios de transporte terrestre de larga distancia regular de jurisdicción nacional, se acreditarán mediante su correspondiente boleto de viaje legalmente emitido por el prestador, cuya validación estará sujeta a la confirmación por parte del proveedor del servicio.

Aquellas compras anticipadas y sus respectivos comprobantes por un importe total menor a $ 1.000 no generarán beneficio ni estarán alcanzadas por el programa. Asimismo, el monto mínimo que deberá acreditarse en concepto de una o más compras anticipadas para acceder al beneficio es de $ 10.000.

Tampoco se incluyen en el Previaje las compras de servicios a prestarse o a desarrollarse total o parcialmente fuera del territorio nacional, ni cuando se trata de servicios de alojamiento ubicados en la misma localidad de residencia de la persona beneficiaria.

Del mismo modo, no se computan las compras de servicios mayoristas, ni las realizadas bajo la modalidad “pago en destino”, como tampoco el alquiler temporal de casas, departamentos o habitaciones de uso doméstico o destinado a vivienda. (DIB) FD

