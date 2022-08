Primavera en Claromecó: advierten que “no debe transformarse en un libertinaje”

La Comisión de Obras Públicas y Seguridad del Concejo Deliberante, en reunión extraordinaria realizada en la mañana de este lunes, recibió al secretario municipal de Seguridad, Jorge Cordiglia, y al director del Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, Julián Lamberti, en el marco de las acciones que se implementarán por la Fiesta de la Primavera en la localidad balnearia.

“Tuvimos una reunión muy buena, quedamos todos los espacios conformes”, subrayó el edil Juan Gutiérrez (Todos), presidente de la Comisión, quien expresó que “también estaba invitado el Jefe de la Policía Comunal, pero lamentablemente no pudimos contar con su presencia, hubiera sido importante tener su palabra”.

“Quedamos conformes, vimos que están organizados. Por lo menos en lo que es la teoría ya saben con cuánta gente y móviles van a contar, de qué manera van a trabajar, los días y horas que estarán ocupándose de la seguridad. Desde Tres Arroyos se enviarán 20 efectivos entre policías de las diferentes fuerzas y gente de Inspección de la Municipalidad, que se estarán sumado al personal de Claromecó y a la seguridad privada. También creen que se podrán incorporar cámaras”, manifestó el concejal.

Otro de los temas abordados en el encuentro fue la responsabilidad de los padres: “pedimos a quienes alquilan viviendas para que los chicos pasen estos días en Claromecó, que tomen los recaudos y estén en conocimiento de si habrá alguna persona mayor que los acompañe como para tener algún control y minimizar los problemas que pueda haber”, subrayó Gutiérrez.

Por su parte, Cordiglia dijo que “habrá un refuerzo de varios días de la Policía, con orden de servicio convocando a otras áreas como Narcotráfico, DDI y Caballería, de inspecciones y de Tránsito. La idea es la prevención en días que sabemos que son intensos. Queremos que la juventud se divierta sanamente y en orden”.

El funcionario remarcó que “haremos mucho hincapié en la responsabilidad, fundamentalmente de los adultos. En el ingreso vamos a tener personal policial y de inspecciones que va a tratar de identificar al grupo de menores que va con su adulto responsable, también hay que tener en cuenta que quien alquila una casa es responsable de lo que sucede en esa vivienda”.

En tanto, Lamberti, apeló a “que los padres afirmen su presencia porque esto no debe transformarse en un libertinaje, no queremos que los chicos vuelvan contagiados ni embarazados ni lastimados y en eso estamos trabajando”.

Sobre lo que se está organizando, expresó que “este año no tenemos boliches en Claromecó así que la propuesta del Municipio intenta darle un poco de contenido desde los más chiquitos, temprano a la tarde, con actividades deportivas, culturales y musicales. Vamos a estar inaugurando en conjunto con algunos padres una rampa de skate en la plaza San Martín y trataremos de llegar con una canchita de básquet 3×3. Y a las 20 vamos a levantar el volumen apuntando a los adolescentes para que se diviertan y quemen un poco la adrenalina que llevan encima. Analizaremos hasta qué hora se puede extender”, concluyó.

