Primavera en Claromecó: la Mesa de Juventudes y el Municipio apuntan a la prevención

La Mesa de Juventudes Políticas se reunió ayer con el secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia, y el director del Organismo Descentralizado Claromecó, Julián Lamberti, para abordar temas inherentes a la Fiesta de la Primavera. Del encuentro también participó la directora de Políticas para la Juventud, Gisela Guzmán.

Adriel Sorgue, de Juntos, y Paz López Peralta, del Frente de Todos, indicaron que se trataron diferentes cuestiones tendientes a evitar cualquier tipo de situación problemática que pueda ocurrir e hicieron hincapié en que se apunta a la prevención.

“Julián planteaba que alrededor de tres mil jóvenes se movilizan para la localidad balnearia, lo que genera cierta preocupación más allá de que los chicos van a divertirse y, por suerte, no sucede ninguna situación grave, pero si todos coincidimos, y no hay que ser hipócritas, en que van menores, hay consumo de alcohol y, quizás, año a año se ha ido agravando el de drogas”, advirtió Sorgue.

El secretario del HCD agregó que “nos plantean que es muy difícil porque culturalmente ya está muy arraigado en los jóvenes de nuestra ciudad ir a festejar allá y de esa manera. Lamentablemente no hay una propuesta del sector privado, al menos hasta la fecha no hay boliches ni nada que nuclee a ese sector. Entonces, todos nos pusimos a disposición para trabajar en la prevención”.

Asimismo, informó que desde el área municipal de Juventud “van a largar flyers con diferentes mensajes y los logos de todas las agrupaciones políticas”.

Por su parte, López Peralta remarcó que “la idea fundamental es establecer un registro de padres, saber de cuántos menores se van a hacer cargo y en qué lugar van a estar para poder prevenir y ubicar al adulto responsable en caso de que llegara a pasar algo. Obviamente es difícil el control o sacarle el alcohol a los menores, pero es trabajar a modo que evitemos males mayores porque situaciones violentas hemos vivido y se van a vivir, es resguardar su seguridad y que vayan a divertirse, que sea una fiesta”.

También se comunicó que para las tardes se organizarán actividades culturales y deportivas y que habría propuestas con DJ al atardecer.

“El Secretario de Seguridad va a solicitar la mayor cantidad de refuerzos posibles para prevención, perros para detectar drogas al ingreso de la localidad balnearia, se colocarán 10 cámaras de seguridad y se reforzará el centro de monitoreo y el área de salud”, agregó Sorgue.

“El mensaje es que los chicos vayan a divertirse y vuelvan todos bien sin mayores inconvenientes”, finalizaron.

