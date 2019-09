Primavera en Claromecó: “Vamos a ser muy exigentes con los controles” dijo De Francesco

Este martes se realizó en la Secretaría de Seguridad una reunión para abordar temas referidos a la logística de seguridad en los festejos de la fiesta de la primavera. De la misma participó la Subcomisario Alejandra De Francesco quien informó a LU 24 que los menores deberán ingresar a Claromecó con un adulto responsable y no se permitirá el ingreso de alcohol.



“Vamos a ser muy exigentes con los controles. En el sector de acceso a Claromecó se controlaran los vehículos que ingresen y desde ahí vamos hacer un control de quien va a ser el responsable de los chicos menores de edad que permanezcan los días de festejos de la primavera en Claromecó. No vamos a permitir que ingrese alcohol. También vamos a llevar un registro minucioso de quién va a ser el adulto responsable porque recibimos directivas del Juzgado de Garantías del Joven que ante cualquier intervención que amerite el traslado de menores de edad a dependencia policial, el único habilitado a ir a buscar a esos chicos van a ser los progenitores”, expresó.

Asimismo aseguró que “el objetivo primordial de la intervención policial va hacer garantizar el resguardo de la integridad física de los chicos que concurren a pasar esos días en Claromecó”.

Colaboración a los padres

También contó que en la reunión se habló de la responsabilidad de los padres: “Nosotros en representación del Estado no podemos entrar en la propiedad privada, no podemos hacer controles sobre la propiedad privada, y además de ser policías somos parte de esta comunidad, somos madres y padres, y sabemos que hay muchos festejos que se organizan en el ámbito privado y en este sentido es donde le pedimos la colaboración y la responsabilidad de los padres porque son menores de edad que no tienen disponibilidad económica como para alquilar o hacer compras masivas de alcohol, y sabemos que para que estas cosas sucedan siempre atrás hay un mayor irresponsable".

“Que el festejo sea solo eso, un festejo de primavera, pero sabemos que ante cualquier hecho no podemos ser flexibles, sabemos que el alcohol es un gran problema entre los jóvenes y tenemos que ser exigentes porque se trata de la salud de los chicos”, agregó.