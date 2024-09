Primavera: La tendencia de regalar flores amarillas

Jorge Rodera, propietario de Florería Rodera, habló con LU 24 sobre cómo influye la llegada de la Primavera en las ventas y se mostró sorprendido por la cantidad de clientes en busca de flores amarillas.

La costumbre de regalar flores de ese color se enraiza en Europa, y a su vez, se difundió masivamente en la telenovela Floricienta. Desde ese entonces, se fue intensificando ésta y ahora aún más, a través de redes sociales, especialmente Tik –Tok.

“Como todos saben en esta parte del año se busca la flor amarilla por tradición, pero lamentablemente esta no es la época y no viene mucha cantidad; nos sorprendió la cantidad de jóvenes que buscaron su flor amarilla”, dijo Rodera, y agregó “los que no la conseguían hoy compraban otra flor, cada uno cuidando su bolsillo, ya que obviamente no todos tenemos las mismas posibilidades”

Atribuyó el faltante a que “en la Argentina lamentablemente no hay producción de flores, por la gran cantidad de heladas que hubo en este año, de esa forma no le podemos hacer competencia a las flores importadas de Colombia”.

“En estos últimos años aparecieron otras variedades de flores como Astromelias, Lisianthus, Lilliums; la gente busca algo nuevo,y también otros colores, a la vez que se van innovando los forrajes para las flores y la gente busca colores de todo tipo”, finalizó.

