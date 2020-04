Primer caso de COVID-19: “Para mí no tuve coronavirus”, dijo González

27 abril, 2020 Leido: 2079

Luciano González, el paciente recuperado de COVID-19, único caso positivo registrado en el distrito de Tres Arroyos, consideró hoy en diálogo con LU 24 que “para mí no tuve coronavirus” y habló de lo que para él pudo haber sido “una mentira piadosa” al no haber más contagiados.

“La verdad que se puede decir que volví a nacer. No fue divertido. Yo entré con un cuadro diabético – tengo 41 años y lo soy desde los 8-, según los médicos una cetoacidosis. Yo había estado con vómitos una noche entera y un día completo hasta que caí en la sala y de ahí me mandaron para Tres Arroyos. En Terapia me dijeron también de un pequeño problema en los pulmones pero de eso a saber lo que tuve, lo veo con dudas”, aseguró.

“La misma gente del pueblo está con dudas. A todo el que estuvo conmigo le dio bien el resultado del hisopado. Por eso lo veo como que fue una mentira piadosa. Con todo ese cuadro no tendría que haber salido caminando de ese hospital”, sentenció.

Sobre su presencia en un asado, explicó que “fue un martes a la noche, no tengo presente la fecha, y estaba mi hijo, que es sobrino de dos camioneros; un amigo de toda la vida, y gente de la edad mía o más joven que anda en camiones y es toda de Orense”. Asimismo desmintió que haya viajado a Necochea. “Yo en el único que estuve fue el 14 de marzo, para el día del cumpleaños de mi hijo”, remarcó.

González recordó que todos los resultados de los estudios “dieron negativos: mi hijo, mi mujer, los médicos, las enfermeras, el ambulanciero, los tres camioneros” al tiempo que agradeció “a todo el personal médico que me atendió y no lo conozco porque no le vi la cara a nadie ya que andan con ese equipo tan grande”.

“Me atendieron bien no puedo decir nada del Hospital pero la duda mía es esa: cómo en 19 días que estuve internado no apareció una persona en Orense con coronavirus ni tampoco hay ningún problema con eso en el Hospital”, subrayó.

Recordó que “hasta el sábado anterior a estar internado estuve trabajando en mi taller con las herramientas y se las presté a mi vecino y él, con cinco hijos y mujer, tampoco tiene ninguna enfermedad. Mi novia, que hace 6 años que estoy con ella, duerme conmigo todos los santos días, tomamos mate juntos, también con mi hijo, comemos y limpiamos y nadie apareció con nada. Eso es lo raro”.

El hombre insistió en que “para mí no tuve esa enfermedad pero bueno, soy frío para responder, si dio el resultado lo dio, no me voy a poner en contra de nadie ni hacer problemas. Se lastimó a mucha gente con ese resultado que me dieron”, lamentó.

También relató que “anoche me dormí a las 4 de la mañana leyendo los comentarios de la carta mía que se publicó. Hay mucha gente que agarra el celular y escribe lo que le sale de la boca sobre que rompí la cuarentena. Yo vivo siempre en mi casa. Hay amigos que han puesto las manos en el fuego por mí. El último trabajo que hice fue unos diez días antes de mi enfermedad, en un terreno solo, laburando con mi equipo de parquero”.

“Mi novia y mi hijo hacían mandados. Y si rompí la cuarentena, como dice la gente, es porque soy pobre y tengo una pensión por discapacidad y con eso solo no me alcanza. Por eso puedo haber roto la cuarentena”, agregó.

Finalmente, sobre la advertencia que le hicieron en la vía pública, expresó que “cuando me agarró la policía en el pueblo fue antes de cobrar. Salí a aprovisionarme para todo este problema, tras 2 mil pesos que cobré por la venta de un bicicleta a lo que la persona me dijo `no los quiero, agarrátelos para vos y hacéte un subsidio de mercadería pero no llegué. No es que salí a pasear, la llevé a mi novia para que me acompañé porque no veo los precios”.

