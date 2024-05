Primer festival “La Ruta del Blues” en La Estación

30 mayo, 2024

El sábado 8 de junio se realizará en el centro cultural La Estación, el Primer Festival denominado “La Ruta del Blues” que impulsa la banda “Smash and Company”, cuyos integrantes Lalo Castellano y Nahuel Pereyra difundieron la iniciativa.

“La idea del festival surgió el año pasado, cuando estábamos promocionando nuestro primer disco, fuimos a peñas de blues en Necochea y allí conocimos a las bandas que estarán el próximo sábado», dijo Pereyra, en tanto Castellano afirmó que “queremos llevar al ambiente de blues, incluir una galería de fotos de quienes fueron los pioneros o precursores del blues” y sostuvo que “lo que mostramos hace dos años es un estilo de blues rural que se llama blues delta, que es el origen, el blues rural”

Tras la apertura, a las 20:00 tocarán los dúos “The Old Numbers” y “Bandoleros”, a las 20:50 “Deja Blues”, seguidos por “Alf & Blue Devils” a las 21:45 y el cierre será con “Smash and Company”.

Volver