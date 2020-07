Primer sábado de Julio: Día Internacional de las Cooperativas

Todos los años, el primer sábado del mes de julio, se celebra el día internacional de las cooperativas, día que según las Naciones Unidas, debe ser conmemorado por los gobiernos en colaboración con sus movimientos cooperativos nacionales.

El tema del Día Internacional de las Cooperativas en 2020 es “Las cooperativas y la acción por el clima”.



En el distrito y la zona se destaca la formación de cooperativas agrarias y luego se conformaron las diferentes cooperativas de trabajo. Podemos mencionar a la Cooperativa Agraria, Alfa, Policoop Servicios de Salud, la CELTA, Cooperativa Eléctrica de Claromecó, Cooperativa Eléctrica y otros servicios de Orense, Coopeser De La Garma, entre otras, sumadas a las cooperativas de trabajo de la Economía Popular – CTEP – e instituciones bancarias como el Banco Credicoop.

No debe olvidarse asimismo el intento de los trabajadores de la Ex Laso de conformar una entidad cooperativa para continuar funcionando, trámite efectuado ante los organismos correspondientes, tendiente a solucionar el problema laboral.

Historia

En 1923 el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) recomendó conmemorar un día internacional de las cooperativas. El 16 de diciembre de 1992 la Asamblea General de la ONU (Naciones Unidas), a través de la resolución 47/90, proclamó la necesidad de realizar un “Día Internacional de las Cooperativas” a partir de julio de 1995, en conmemoración al centenario de la creación de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) (grupo que reúne organizaciones cooperativas de 100 países que cuentan con un total de 700 millones de miembros).

La ACI (Alianza Cooperativa Internacional) fue fundada en Londres en 1895. El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de la ONU, por medio de la resolución 49/155, invitó a los gobiernos, organizaciones internacionales, organismos especializados y organizaciones cooperativas nacionales e internacionales a observar anualmente el “Día Internacional de las Cooperativas”, reconociendo que las cooperativas estaban pasando a ser un factor indispensable del desarrollo económico y social. Una de las maneras en que la ONU mostró este reconocimiento fue al declarar, en 1995, que el “Día Internacional de las Cooperativas” debía ser celebrado cada año por los gobiernos en colaboración con sus movimientos cooperativos nacionales.

En 1996, al celebrar la comunidad internacional el “Año para la Erradicación de la Pobreza”, la ONU, una vez más, atrajo la atención de los gobiernos en cuanto a la considerable contribución de las cooperativas en la reducción de la pobreza y en la necesidad de asociar el movimiento a esta tarea.

Nace el Cooperativismo

En 1844, un grupo de obreros ingleses creó una organización cooperativa de carácter legal, con los aportes de sus integrantes. El 24 de octubre de 1844 crearon el primer Almacén Cooperativo en la Ciudad de Rochdale, Inglaterra, considerado hoy como el origen de este tipo de entidades (si bien han existido otros intentos anteriores).

Estaba formado por 28 tejedores desocupados, por haber participado de una huelga, de la fábrica de tejido de Rochdale, y aportaron como capital a la nueva Sociedad la cantidad de 28 peniques cada uno. Hoy son conocidos como “Los Pioneros de Rochdale”.

Esos Pioneros se auto impusieron reglas que debían respetar rigurosamente y que fueron una de las causas de su éxito. Crearon una carta que establecía los pasos que guiarían a la organización.

Así nació el cooperativismo organizado. Sus principios, fundamentados en genuinos ideales de solidaridad, fueron asentados en la “Carta de Cooperación” que Carlos Horteserth, paladín de este fundación, presentó ante las Cámaras de los Comunes: La cooperación completa la economía política al organizar la distribución de la riqueza. No afecta la fortuna de nadie. No trastorna la sociedad. No molesta a los hombres del Estado. No constituye una asociación secreta. No quiere ninguna violencia. No causa ningún desorden. No ambiciona honores. No reclama favores. No pide privilegios especiales. No trata con holgazanes. No busca ayuda oficial. Siente horror por los monopolios y los combate sin cesar. Desea la concurrencia seria y honesta en la cual se ve el alma de todo progreso de verdad; significa la responsabilidad personal, la iniciativa personal y la participación es ese prestigio que el trabajo y el pensamiento saben conquistar. Estas reglas fueron revisadas por la Alianza Cooperativa Internacional en 1937.

En 1966 se agregó una redacción adecuada a los nuevos tiempos, a través de los siguientes principios: Adhesión libre y voluntaria. Organización democrática. Limitación del interés al capital. Distribución de excedentes entre asociados en proporción a sus operaciones. Promoción de la educación. Integración cooperativa. Finalmente, en 1995, el Congreso de la ACI, realizado en Manchester, Inglaterra, aprobó 7 nuevos principios: Adhesión voluntaria y abierta. Gestión democrática por parte de los asociados. Participación económica de los asociados. Autonomía e Independencia. Educación, formación e información. Cooperación entre cooperativas. Interés por la comunidad.

¿Qué es una Cooperativa?

Una cooperativa es un medio de ayuda mutua para beneficio de todos. Es una asociación voluntaria de personas y no de capitales; con plena personería jurídica; de duración indefinida; de responsabilidad limitada; donde las personas se unen para trabajar con el fin de buscar beneficios para todos.

El principal objetivo es el servicio y no el lucro o la ganancia fácil. Las cooperativas se rigen por estatutos y por la ley de asociaciones cooperativas. La consigna es el espíritu de hermandad e igualdad entre sus miembros, donde todos tienen los mismos deberes y derechos. Sólo puede llamarse cooperativista a aquel que permanentemente piensa, razona y actúa de acuerdo con la filosofía y los principios cooperativos.

Bandera del Cooperativismo

La Bandera de la Cooperación está formada por los colores del arco iris, que simbolizan los ideales y objetivos de paz universal, la unidad que supera las diferencias políticas, económicas, sociales, raciales o religiosas y la esperanza de humanidad en un mundo mejor, donde reine la libertad, la dignidad personal, la justicia social y la solidaridad.

Los siete colores

El rojo representa el fuego y el amor que une a las personas. El cooperativismo es la fragua donde nos forjamos un destino feliz en un marco de igualdad y de democracia. El naranja nos recuerda un amanecer glorioso. El cooperativismo es como un surtidor de logros en diversos campos: ahorro, crédito, consumo, mercadeo, producción, vivienda, seguro, educación, arte y servicios necesarios para el consumidor. El amarillo es el color del sol que da luz, calor y vida. El cooperativismo nos asegura una vida feliz, dinámica y solidaria. El verde representa la esperanza de los que, unidos en el amor y en el trabajo, hacen posible el milagro de la cooperación. El azul celeste es la ilusión. Es el color del cielo y nos estimula a admirar la belleza de la creación. El azul marino encarna el valor que nos impulsa a buscar nuevas rutas y nuevos surcos donde acunar la semilla de la fe y la cooperación. El violeta significa la humildad, una de las virtudes que nos acerca más a lo divino y al prójimo.

