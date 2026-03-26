Primer tradicional “Almuerzo de Reyes” del año, en mayo

26 marzo, 2026 0

La Comisión de Reyes Magos de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen invita a la comunidad a participar de su tradicional almuerzo de Reyes, que se llevará a cabo el próximo 10 de mayo a las 13:00 en las instalaciones del Centro de Jubilados, Pedro N. Carrera 355.

Los asistentes podrán disfrutar de un completo menú que incluye tallarines con variedad de salsas, mesa de postres, té o café y masas dulces.

Como es habitual, la jornada contará con una atractiva propuesta artística. Sobre el escenario se presentarán Carlos Martínez y Fabián Pierni, Nahuel Archimio, el grupo Cerro 7 Colores, y una destacada propuesta de tango a cargo de Boris y Rocío, quienes aportarán ritmo y color a la tarde.

Además, durante el evento se realizarán sorteos sorpresa y se sorteará un viaje, gentileza de Venecia Viajes y Turismo.

El valor de la tarjeta es de $35.000. Las reservas pueden realizarse al 2983-423824 (secretaría) o al 2983-645482 (María).

Desde la organización destacaron que se trata de una propuesta pensada para disfrutar en familia y colaborar con la llegada de los míticos personajes a nuestra ciudad.

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