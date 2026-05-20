Primera actividad oficial de la “Ruta del Trigo” en el CRESTA

20 mayo, 2026 55

En el marco del lanzamiento de la “Ruta del Trigo”, se llevó este miércoles a cabo la primera actividad oficial del programa en las instalaciones del Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA). El encuentro, reunió a especialistas del INTA Barrow y de la Universidad Nacional del Sur, y contó con el acompañamiento de la Dirección de Estrategia Productiva y la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos.

El encuentro, de carácter abierto y gratuito, incluyó a estudiantes, profesionales, técnicos y productores de la región interesados en la temática, y se abordaron aspectos clave sobre la calidad de los cultivos y el impacto de la biodiversidad en la producción.

El bloque técnico estuvo respaldado por profesionales de la Chacra Experimental Integrada Barrow (convenio INTA – Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires). En primer término, el ingeniero Francisco Di Pane disertó sobre el programa de mejoramiento genético en trigo pan, seguido por la ingeniera Daniela Russi, quien expuso los avances en el mejoramiento genético de trigo candeal.

Por su parte, el ingeniero Raúl Corral, jefe del Laboratorio de Calidad Industrial de Granos de la Chacra, profundizó en los parámetros que definen la calidad del trigo actual y las exigencias del mercado.

Uno de los puntos más novedosos de la jornada estuvo a cargo del especialista Mauricio Eiva, representante de la Universidad Nacional del Sur (UNS). Su presentación se centró en el impacto y la influencia que tienen las poblaciones de arañas dentro del cultivo de trigo, destacando su rol dentro del ecosistema agrícola.

Con este primer paso en el CRESTA, quedó formalmente inaugurada la agenda de la “Ruta del Trigo”, un espacio que busca fortalecer el intercambio tecnológico y potenciar el desarrollo productivo en todo el partido de Tres Arroyos.

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