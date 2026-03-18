Primera colecta de sangre del año en San Cayetano

18 marzo, 2026 8

El miércoles 25 de marzo, de 8:00 a 14:00, se llevará a cabo la primera Colecta externa de sangre del año en el Espacio Cultural de San Cayetano. Esta iniciativa solidaria busca reforzar las reservas y acompañar a quienes hoy lo necesitan.

Desde el municipio, aseguraron que “en la actualidad, Argentina atraviesa un estado de alerta en los bancos de sangre, con niveles de stock por debajo de lo ideal. Las donaciones voluntarias han disminuido y la demanda continúa siendo constante. La sangre no se fabrica ni se compra, solo puede obtenerse gracias a la solidaridad de quienes donan”.

Requisitos para donar:

– Tener entre 16 y 65 años.

– Pesar más de 50 kg.

– Gozar de buena salud.

– Desayunar antes de concurrir (evitar alimentos grasos; los lácteos deben ser descremados).

– Presentarse con DNI.

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