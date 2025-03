Primera: Ganaron Independencia, Ciclista, Quilmes y Colegiales

Con los triunfos de Deportivo Independencia, Huracán Ciclista, Quilmes, Colegiales y los empates de Boca Juniors y Alumni, este lunes finalizó la primera fecha del Torneo Apertura de primera división de la Liga Regional tresarroyense de fútbol que había comenzado el sábado con el triunfo de Huracán sobre Olimpo 2 a 1.

Resultados:

Villa del Parque 2 -Deportivo Independencia 3

En el bosque Villense el ventarrón sopló más fuerte y venció a Villa del Parque por 3 a 2.

Goles: para Villa del Parque, Leguizamón y Gutiérrez de penal y para Deportivo Independencia, González -2- y Sosa.

Incidentes: Expulsado Medwid en Villa del Parque.

Tercera: Villa del Parque 2 – Deportivo Independencia 5.

Colegiales 3 – Recreativo Echegoyen 0

El Escolar debutó en el Torneo con un triunfo frente a Recreativo Echegoyen por 3 a 0.

Goles: Ledesma – 2- y Müller.

Incidencias: Se fueron expulsados en Colegiales Ledesma y en Recreativo Echegoyen Arenas.

Tercera: Colegiales 0 – Recreativo Echegoyen 3.

Quilmes 2 – Once Corazones 0

En el complejo Cervecero el local arrancó con un gran triunfo frente a Once Corazones por 2 a 0.

Goles: Raimondi en contra y Zaragoza.

Tercera: Quilmes 1 – Once Corazones 1.

Alumni 2 -Boca Juniors 2

En su regreso a primera, Alumni en su cancha empató con Boca Juniors 2 a 2.

Goles: Baliño de penal, y Martínez para Boca Juniors y Espinosa y E. Barboza para Alumni.

Tercera: Alumni 3 – Boca Juniors 1.

Huracán Ciclista 4 – El Nacional 1

El Bicampeón comenzó el Apertura con una goleada sobre El Nacional por 4 a 1.

Goles: Retamoso 2 uno de penal, Santiago Ontivero y Arrachea para Huracán Ciclista y Retamoso en contra para El Nacional.

Incidencias: Expulsado Ramallo en Huracán Ciclista.

Tercera: Huracán Ciclista 1 -El Nacional 0.

Posiciones Primera:

Huracán Ciclista 3

Colegiales 3

Quilmes 3

Deportivo Independencia 3

Huracán 3

Alumni 1

Boca Juniors 1

Olimpo 0

Villa del Parque 0

Once Corazones 0

Recreativo Echegoyen 0

El Nacional 0

Posiciones Tercera:

Recreativo Echegoyen 3

Alumni 3

Deportivo Independencia 3

Huracán 3

Huracán Ciclista 3

Quilmes 1

Once Corazones 1

Olimpo 0

El Nacional 0

Boca Juniors 0

Colegiales 0

Villa del Parque 0

Promedios:

Huracán 2,042

Huracán Ciclista 1,872

Deportivo Independencia 1,553

Quilmes 1,510

Boca Juniors 1,382

Colegiales 1,297

Once Corazones 1,276

Olimpo 1,276

El Nacional 1,234

Recreativo Echegoyen 1,170

Alumni 1,000

Villa del Parque 0,000

Próxima fecha 2a:

Huracán -Deportivo Independencia

Recreativo Echegoyen -Olimpo

Boca Juniors -Colegiales

Once Corazones -Alumni

El Nacional -Quilmes

Huracán Ciclista -Villa del Parque

