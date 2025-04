Primera: Huracán Ciclista puntero, Colegiales escolta

20 abril, 2025 251

Se jugó este domingo la cuarta fecha del Torneo Apertura de Primera división de fútbol.

Resultados:

Boca Juniors 3 – Deportivo Independencia 0

En su cancha Boca Juniors logro un gran resultado al vencer a Deportivo Independencia por 3 a 0.

Goles: Lucas Sánchez, San Román y Velázquez

Incidencias: Expulsados en Deportivo Independencia Alvarado y Retamoso

Tercera: Boca Juniors 1-Deportivo Independencia 1

El Nacional 0 – Colegiales 1

En el Antonio Mateo Catale, Colegiales derrotó a El Nacional por 1 a 0 y es escolta de Huracán Ciclista.

Gol: Ramón Ledesma

Tercera: El Nacional 1 – Colegiales 2.

Quilmes 4 – Villa del Parque 1

El Cervecero en su cancha goleó a Villa del Parque por 4 a 1.

Goles: para Quilmes Zaragoza -2-, Daloisio y Sosa y para Villa del Parque, Gutiérrez

Incidencias: Expulsado en Villa del Parque, Cadona.

Tercera: Quilmes 2– Villa del Parque 2.

Recreativo Echegoyen 2 – Huracán 1

En el Romeo Vassolo, Recreativo Echegoyen logró su primer triunfo sobre Huracán por 2 a1.

Goles: Arenas y Mink para Echegoyen y Zubillaga para Huracán.

Tercera: Recreativo Echegoyen 1 – Huracán 1.

Once Corazones 3 -Olimpo 3

Olimpo en el Vicente Pasanante se trajo un punto y empató 3 a 3 con Once Corazones, que no levanta cabeza.

Goles: Para Once Corazones Raimondi, Bálsamo y Fauquen de penal y para Olimpo, Domínguez -2- y Elizondo.

Tercera: Once Corazones 1 -Olimpo 1.

Huracán Ciclista 3 – Alumni 0

En Chaves, Huracán Ciclista, que esta imparable, derrotó a Alumni por 3 a 0 y sigue siendo puntero.

Goles: Agustín Paradisi, Bautista Paradisi y Retamoso

Incidencias: Expulsado en Alumni Facundo Barbosa y en Huracán Ciclista Arrachea.

Tercera: Huracán Ciclista 6 – Alumni 1.

Posiciones Primera:

Huracán Ciclista 12

Colegiales 10

Boca Juniors 8

Deportivo Independencia 7

Alumni 7

Quilmes 6

Huracán 4

Olimpo 4

Recreativo Echegoyen 3

El Nacional 3

Villa Del Parque 3

Once Corazones 1

Posiciones Tercera:

Deportivo Independencia 10

Once Corazones 8

Recreativo Echegoyen 7

Huracán Ciclista 7

Quilmes 6

Huracán 5

Boca Juniors 5

Villa del Parque 5

Alumni 3

El Nacional 3

Colegiales 3

Olimpo 2

Promedios:

Huracán Ciclista 1,940

Huracán 1,940

Alumni 1,750

Deportivo Independencia 1,540

Quilmes 1,480

Boca Juniors 1,440

Colegiales 1,360

Olimpo 1,280

El Nacional 1,220

Once Corazones 1,220

Recreativo Echegoyen 1,160

Villa del Parque 0,750

Próxima fecha 5ª :

Colegiales -Huracán Ciclista

Olimpo -El Nacional

Huracán – Boca Juniors

Villa – Echegoyen

Alumni-Quilmes

Deportivo Independencia – Once Corazones

Volver