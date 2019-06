Primera Marcha del Orgullo LGTB+ en Tres Arroyos

Este viernes 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTB+, se llevará a cabo en la plaza San Martín de nuestra ciudad la primera marcha del Orgullo LGTB+. La cita es a partir de las 20, con actividades variadas durante toda la noche del viernes.



Si bien Argentina es un país donde el matrimonio entre parejas homoparentales es legal, como así también el cambio de nombre y género en el DNI, se busca a través de la visibilidad de la comunidad erradicar la LGTB fobia en todas sus formas, con tolerancia y respeto.

Mila y Cristian, dos de los organizadores de la iniciativa, visitaron esta mañana LU24 y brindaron detalles de la propuesta a concretar.

“Estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido en la ciudad. Si bien es un lugar conservador, hemos conseguido bastantes cosas. Cristian es el mentor de esto, a raíz de un hecho de discriminación que tuvo en un bar, supuestamente por su orientación sexual, su aspecto físico o con una bandera que puede tener uno en una pulsera, es que se organiza esto. La comunidad debería tener más visibilidad”, dijo Mila.

“Se convoca a los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros, travestis, queer, intersexuales, asexuales, pansexuales, polisexuales, agéneros, bigéneros, a personas de género fluido, y a todos los que apoyen esta lucha, a salir de la oscuridad del armario e inundar de colores las calles de Tres Arroyos y a alzar la voz en un grito común”, indica el comunicado enviado a los medios.

“La respuesta que hemos tenido hasta ahora es positiva. Queremos generar visibilidad, para generar el respeto por el otro y la tolerancia”, destacaron ambos a LU24, al tiempo que se anunció que en la plaza se hará la lectura de un documento y se brindará un espacio a micrófono abierto para quienes deseen manifestarse.

Cristian por su parte, explicó que el hecho que protagonizó tiempo atrás en un bar de esta ciudad: “Yo estaba en la San Martín, y una amiga estaba en el bar. Íbamos a salir y yo pasaba por donde ella se encontraba, pero no me dejaron entrar. Me dijo el patovica de la entrada que le hablara a mi amiga. La llamé y le dijeron que no podía entrar, porque yo no era cliente. Habló ella con el patovica y tampoco no me lo permitieron, entonces llamó al gerente y de todas maneras no pude entrar, me tuve que quedar esperando. Esto ha sido un disparador de organizar esto en la ciudad. No fue una situación muy clara, ella indicó que quedó relacionado todo a una cuestión homofóbica”.