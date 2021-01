Primera quincena en Claromecó: para Lamberti “entre lo económico y sanitario hay equilibrio”

Julián Lamberti, director del Ente Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, realizó por LU 24 un balance de la primera quincena de Enero en Claromecó hasta el momento.

“Ha sido una quincena muy buena desde lo turístico, mucho más comparando los números con otros vecinos de la Provincia, uno veía los números de Necochea, Miramar y Mar del Plata, y estamos tocados con la varita en cuanto a la ocupación turística, superando siempre el 80%” dijo.

Además agregó que están “piloteando constantemente entre lo económico y sanitario, yo creo que la venimos llevando bastante bien. El clima, un poquito, nos ha jugado una mala pasada. Tuvimos un noviembre y diciembre soñado, todos los fines de semana se disfrutaron días de 30º”.

“Enero realmente arranco con lluvias y temporales, no ha sido constante la primera quincena, desde hoy en adelante el pronóstico del tiempo se ve mucho más lindo. Estos temporales, además de la lluvia, nos destruye el pueblo, aflojan todo el terreno y la excesiva cantidad de vehículos que pasan hacen que las calles no aguanten” sostuvo el delegado.

Lamberti aseguró: “no hemos parado, es un verano que nos tiene a un ritmo fuertísimo, al límite de nuestras posibilidades, todos estamos haciendo doble turno en todas las áreas. La nocturnidad este año es un gran desafío también. Ya han pasado 18 días de enero y el balance es muy positivo”.

Nocturnidad

En cuanto a la nocturnidad y a la problemática que esta genera, manifestó: “Realmente es algo con lo que venimos trabajando muy duro en conjunto con la policía y los bomberos, desde el 20 noviembre, la Provincia nos informó de esta nueva actividad de los jóvenes. Ya sabíamos que el verano se venía así, se ha trabajado mucho y muy bien, a veces algún inadapta se pasa de la raya, tuvimos dos noticias nacionales.

Lamberti destacó que no es el resultado ideal pero han logrado desactivar cientos de juntadas en la Estación forestal, en el Paseo de las 7 Cascadas, en el Puente Gallegos y en todos los saltos de pesca. “El trabajo que hemos hecho y los recursos que se han destinado a eso, han sido muchísimos, yo creo que se ha evitado un mal mucho mayor” agregó.

“El otro día escuchaba al Diputado Garate y Federico también, decían que siempre las “juntadas se promueven en las redes sociales” y eso es así y no tan así. Nosotros estamos pendientes de eso pero muchas veces es un engaño, te promueven una en el segundo salto y la terminan haciendo en la Estación Forestal” aclaró.

“Este fin de semana estuvo mejor, no fue tranquilo. El clima no acompaño para nada, se desactivaron unas 30 fiestas en domicilios particulares, en Dunamar también. Cuando el clima toca frio sirve para que las juntadas en el exterior aflojen” concluyó.

