Principio de incendio en la Estación Forestal de Claromecó

29 octubre, 2021 Leido: 324

Gracias al compromiso ciudadano de una persona que caminaba por el predio del vivero Claromecó, un incendio que comenzaba a desarrollarse, pudo ser controlado ante la rapidez del llamado a emergencias.

Quién se ocupa de todo lo concerniente al lugar, el ingeniero forestal Carlos Carabio, dijo: “una persona que estaba caminando por la estación forestal, dio aviso a Bomberos, y efectivamente comprobamos que era un pequeño foco de incendio en un lugar que nosotros llamamos circuito saludable, por suerte no hubo mayores consecuencias. El área de seguridad está haciendo las observaciones de las cámaras, yo hice la denuncia en la Policía y despues veremos que arroja el peritaje de Bomberos luego de haberlo sofocado. La colaboración y compromiso de esta persona que avisó fue fundamental, por eso se lo agradecemos mucho.

Ahora hay que poner mayor atención por la época que se viene, hay que hacer más prevención hay sequía y viento, por lo que le pedimos prudencia a la gente, que colabore con no arrojar colillas de cigarrillos, no hacer fuego en cualquier parte ya que para eso existen fogones habilitados, hay personal que recorre pero no alcanza, el lugar es muy grande, tres mil hectáreas, por eso apelamos a la conciencia de los visitantes para que cuiden y prevengan”.

