Pringlense construyó réplica de transbordador espacial

22 mayo, 2023

Felipe Flores, de Coronel Pringles, realiza cohetes a escala como hobby y este lunes dialogó con LU24 y contó su historia a este medio.

Sobre los orígenes, dijo: “El primero que realicé fue cuando perdí a mi hijo, que lo críe solo durante seis años y esto me motiva para desenchufarme de eso que sufrí hace ya 12 años. Lo hago para que la gente vea algo diferente y también lo disfrute.” Y continuó: “realizo réplicas de cohetes, misiles y trato de hacerlos funcionar. Tengo muchos seguidores que siempre me están pidiendo que realice este tipo de cosas, por lo general se hace con materiales que deben ser adecuados a las condiciones.”

Además, y sobre cómo surgió esta idea a lo largo de su vida, explicó: “soy piloto de parapente con motor y siempre me gustó el espacio o el vuelo y es algo que hago con mucha pasión. Por suerte ahora el internet nos da mucha información, pero antes uno tenía más errores en la construcción por no tener tanto conocimiento y hoy por hoy está todo al alcance.”

Finalmente, y en cuanto al proyecto que está realizando en estos momentos, concluyó: “había dicho que me iba a retirar, pero la gente me pidió que haga un transbordador espacial. Me va a demandar dos meses, y avisaré por mis redes sociales cuando sea el momento del lanzamiento.”

