Pringlense construyó y lanzó réplica de un misil Exocet

26 enero, 2023

Felipe Flores un vecino de Coronel Pringles lanzó días pasados una réplica de un misil Exocet construído por él, como los utilizados en la Guerra de Malvinas.

Flores contó a LU 24 que “es un hobby que tengo hace años, me he dedicado mucho a hacer réplicas de misiles y cohetes, y la idea surgió hace unos 10 años atrás, yo hice una réplica del cohete Saturno V, intenté lanzarlo al aire y no funcionó, por lo que a pedido de la gente, después de mucho tiempo volví por hacer otro similar y me fui convenciendo en el tiempo para hacer una encuesta por Facebook sobre si querían ver un evento similar, y se dio, gracias a Dios”.

“Los primeros intentos explotaron”

“Los primeros intentos de otros modelos no funcionaron, compraba el cartucho en Buenos Aires y me explotaban, quizás no tenía la experiencia necesaria para sacar los modelos, pero hoy por hoy las redes brindan mayor información, y lo hice a condición, con un 80 por ciento de combustible”, relató.

El costo y la ayuda de los amigos

El costo del fuselaje solo salió unos 40 mil pesos y los materiales un poco menos, a mí me ayudaron mis amigos porque soy pintor, soy albañil, y no llegaba con el precio.

“El orgullo más grande es que mi ciudad fuera conocida en tantos lugares”

El lanzamiento fue en la chacra de un amigo mío, que me cedió el predio, y que lo intentara”, aseguró y sostuvo que “el orgullo más grande que tengo es que mi ciudad fuera conocida en tantos lugares; todavía no caigo en la gran cantidad de gente que fue, yo no lo iba a hacer público pero luego decidí que sí; tuve una emoción muy grande al ver que salía, hace unos 7 u 8 meses que lo venía trabajando, y llegó el día; el tiempo no acompañaba, y casi lo suspendo pero ya estaba la gente ahí, lo hice y lo pude recuperar, no servirá para un nuevo disparo pero lo guardo como un gran recuerdo, agradezco la nota y también el interés de otros medios como los canales de Buenos Aires”, concluyó.

