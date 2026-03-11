Pringles: cobrarán gastos hospitalarios por accidentes a quienes actúen con negligencia

11 marzo, 2026 11

El intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, presentó en rueda de prensa, un proyecto de ordenanza impulsado, de manera conjunta, entre el Departamento Ejecutivo y el bloque Juntos – La Libertad Avanza, representado por Ariel Espié, junto al Secretario de Gobierno y Seguridad, Sergio Jackson cuya propuesta busca un objetivo de estricta justicia presupuestaria: recuperar los gastos hospitalarios generados por accidentes donde el protagonista haya actuado con negligencia absoluta.

Durante el anuncio realizado en las últimas horas, Matzkin fue tajante: “Los vecinos pagan sus impuestos y tasas, y no hay derecho de que alguien, por su conducta absolutamente irresponsable y lesiva, use los recursos de los demás para curarse”. Según detalló, el año pasado el municipio atendió seis casos de este tipo, con costos que oscilaron entre los 10 y 40 millones de pesos por paciente, sumando un total aproximado de 150 millones de pesos anuales que hoy recaen sobre la comunidad.

Se aclaró debidamente por parte de los funcionarios comunales que el Hospital pringlense seguirá atendiendo a todas las personas por igual en la urgencia, pero que una vez finalizada la prestación, se iniciará el proceso de cobro y todo lo recaudado regresará al presupuesto del nosocomio para equipamiento y mantenimiento de servicios.

Sanciones

Quienes se nieguen a saldar la deuda, tendrán un corte total de beneficios, programas y ayudas municipales; el deudor quedará asimismo inhabilitado para participar de sorteos o listados de viviendas sociales y si fuera menor de edad, tanto la deuda como las sanciones recaerán directamente en su grupo familiar. Asimismo, el municipio podrá emitir un certificado de deuda para iniciar acciones legales y embargos de manera ágil.

Se dejó constancia que la medida forma parte de un plan que incluye controles de alcoholemia diarios, el uso de las más de 200 cámaras de seguridad y el programa “Ojos en Alerta” que tiene a unos 2500 vecinos adheridos.

Matzkin aseguró finalmente a los medios que “si no lo pueden comprender de manera educada, vamos a tener otro tipo de acciones para que lo comprendan”.

Volver