Pringles: mantiene una buena temporada turística en el Balneario Municipal y continúa en fase 5

29 enero, 2021

La temporada de verano ha sido de mucha concurrencia de gente en los distintos destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, no sólo en aquellos que se puede disfrutar del mar, sino también en los municipios que ofrecen distintas alternativas a los turistas y vecinos, como por ejemplo, complejos con piletas y camping, como el balneario que tiene Coronel Pringles. Para que comente cómo se está llevando a cabo la temporada allá y cuál es la situación epidemiológica en el distrito vecino, LU24 dialogó con el Intendente, Lisandro Matzkin.



“Pringles es uno de los pocos distritos de la provincia que está en fase 5, tenemos 17 casos activos al momento, 41% de ocupación de camas generales en el hospital, y 40% en terapia intensiva para todas las patologías, no solo para COVID” indicó el Intendente Matzkin.

Aunque la situación no es alarmante, sostuvo que “puede suceder el segundo brote en cualquier momento, así que mientras que eso no suceda la vida es relativamente normal”, considerando que Pringles, es uno de los 9 municipios que por el momento están en Fase 5. “Estamos pasando un momento que nos permite una vida relativamente normal”, expresó el jefe comunal, explicando que “con excepción de grandes eventos como casamientos o cumpleaños que sean en lugares cerrados, está funcionando todo o casi todo”.

Con respecto al comportamiento de la población, y cómo se está cuidando la ciudadanía para evitar los contagios masivos, manifestó que “el comportamiento en líneas generales, de la gente es bueno, se ve muy buen comportamiento en el área comercial”, donde tanto comerciantes como público en general respeta el distanciamiento, uso de barbijo e higiene con el uso de alcohol.

“Por supuesto también que tenemos problemas con la vida nocturna, a pesar de que no tenemos la restricción horaria de la 1 de la mañana, es uno de los factores más complejos, y otro tema es que en algunos espacios públicos se dan momentos de relajamiento” expresó.

Buena temporada en el Balneario Municipal

“En el balneario municipal, nosotros queríamos tener temporada, sobre todo pensando en aquellas personas que no se podían tomar vacaciones, y considerando que el balneario iba a tener mayor afluencia de público” comentó Matzkin a LU24, resaltando que es una temporada muy buena y están recibiendo familias desde otros lugares que acampan en el predio, o simplemente van a pasar el día.

Y en ese sentido, indicó “hicimos mejoras en las instalaciones, con baños nuevos, mejoras en el playón polideportivo, parquización, más parrillas, tratando de ganar más espacios para que la gente no esté tan agolpada siempre en los mismos lugares”.

Con respecto a los cuidados sanitarios en el lugar, sostuvo que “cuesta el uso del tapabocas en el lugar, que es lógico porque hay áreas que no son posibles su uso” pero se requiere que se trate de usarlo más, para cuidarse mejor. “Queremos seguir estando en la situación que estamos y no tener que retroceder” resaltó.

“Nosotros tomamos una línea directriz cuando inauguramos el balneario, lo que yo bajé es de un diciembre tranquilo, en cuanto a la cuestión de organización de eventos y actividades, y que vayamos de menos a más, en enero empezamos con algunos eventos pequeños, deportivos” por ejemplo, comentó que se realizaron torneos de Basket 3, o Beach Voley, triatlón, y un circo también.

Para finalizar, el intendente de Pringles sostuvo “queremos seguir cuidándonos, y seguir cuidando a la población”, y agregó “lo que hagamos hoy va a repercutir en lo que vaya sucediendo en las próximas semanas”.

