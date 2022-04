Pringles nunca tuvo guardia pediátrica activa. Actualmente tienen faltante de profesionales

La rama médica de pediatría se ha puesto de manifiesto por la necesidad de profesionales que existe en la provincia de Buenos Aires. En Tres Arroyos y distritos vecinos se coincide que también en otras especialidades es difícil cubrir los cargos.

El Secretario de salud municipal de Coronel Pringles, doctor Esteban Berruet dijo sobre la ciudad, “nosotros además del Hospital contamos con un sanatorio privado y ambos se manejan con guardia pediátrica pasiva. Tenemos consultorios durante la mañana como todos los servicios, pero el resto del día la guardia es pasiva. En este momento estamos atravesando una crisis en cuanto a la cantidad de profesionales ya que una pediatra se jubiló y otro renunció, por lo que nos han quedado sólo cuatro para atender tanto el hospital como el sanatorio. Estamos en la búsqueda de cobertura de cargos”.

“La situación pide a gritos decisiones políticas centrales”

Berruet reflexionó sobre otros aspectos también, “estamos empezando a vivir una realidad bastante difícil no sólo en pediatría, sino también en otras especialidades, faltan profesionales tales como cirujanos, generalistas, clínicos, hay súper especialistas pero para la atención inicial no hay. Nuestra crisis no es ajena a toda la región, la situación pide a gritos decisiones políticas centrales para comenzar a planear la atención de la salud de los próximos 30 años. Considero que tiene que partir de la facultad de ver cómo se preparan los profesionales que el país necesita. Hoy seguir formando áreas que ya están cubiertas creo que es un error de diagnóstico y de toma de decisiones a nivel político central, hay que buscar los mecanismos que incentiven y seduzcan hacer especialidades que están sin cubrir”.

