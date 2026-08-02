Pringles reguló el uso de cigarrillos electrónicos

2 agosto, 2026 0

Coronel Pringles se sumó a los municipios que regulan el uso de los vapeadores, también conocidos como cigarrillos electrónicos. El Concejo Deliberante los declaró como “nocivos para la salud” y le aplicó las mismas restricciones y prohibiciones que al cigarrillo tradicional.

Los ediles, entonces, dispusieron la prohibición en el uso, consumo, inhalación o manipulación con fines de consumo de los dispositivos mencionados en espacios cerrados de acceso público, tanto de gestión pública como privada.

Del mismo modo, excluyeron la posibilidad de utilizarlos o manipularlos en establecimientos educativos, sanitarios, deportivos o culturales, dependencias municipales, transporte público y todo espacio donde se encuentre prohibido fumar.

Además, Los establecimientos alcanzados deberán exhibir cartelería visible indicando la prohibición de uso de cigarrillos electrónicos y dispositivos similares.

Quienes vapeen en incumplimiento de la medida, tendrán multas que pueden superar el millón de pesos. En cuanto a los comercios o lugares en que no se cumpla la obligación de exhibir cartelería, la sanción oscila entre 57 mil y 450 mil pesos.

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