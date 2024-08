Pringles tendrá un fin de semana a todo básquet con Polla y Montecchia

Mauro Polla, integrante del staff de selecciones de la Confederación Argentina de Básquet, habló con LU 24 sobre el Campus que se hará los días 17 y 18 del corriente en Coronel Pringles, con la presencia de Alejandro Montecchia, campeón olímpico en 2004.

Según explicó, se contará “con participación de chicos que practican el deporte de toda la zona”, y mencionó a “Claromecó, Tres Arroyos y Coronel Suárez, entre otros”.

“Surge por una amistad con Lucas Mattioli, y se realizará en tres espacios distintos, y distintos horarios, para intentar masificar más nuestro deporte, con actividades físicas y de prácticas, y más allá del trabajo físico, habrá seguramente alguna competencia – desafiando a Alejandro – de tiros de tres puntos”, adelantó.

“Comenzamos el sábado por la mañana y terminamos el domingo a la tarde en prácticas divididas por las edades de los chicos, y más allá de los estímulos del básquet se trabajará para complementar en lo físico”, explicó.

“Me desvinculé luego de seis temporadas como técnico de Alem de Bahía Blanca; ya les avise con anticipación que finalizado el torneo me iba a tomar un respiro, porque estoy con el tema de la concentración de las selecciones argentinas de menores significa estar un mes fuera de casa o sea fuera del club, si bien ellos me bancaban me pareció un poco desprolijo y ante esta oportunidad que se me da en la Selección prefiero hacer campus y otras cosas”, relató.

Respecto a las actividades que cumple dentro del staff, dijo: “Estoy en la U 18 masculina que jugó la Americup, y en 20 días me estoy sumando a la U15 femenina y siempre se realizan los campus en los que me toca participar”.

Sobre la definición por la medalla dorada en básquet en los Juegos Olímpicos de Francia, entre el local y Estados Unidos, Polla opinó que “hay una instancia para Estados Unidos, más allá del trabajo que hicieron los chicos nuestros en el 2004 y no lo comparo con el dream time de Portland, en el pre- olímpico de 1992, con Jordan o Magic Johnson, pero creo el equipo estadounidense que ayer venció a Serbia está realzado en talento y condiciones y va a ser muy difícil ganarle”.

