PRO: Agustín “Yaya” Rossi y Guillermina Iriarte apuntaron a eficientizar el uso de los recursos públicos

27 agosto, 2021 Leido: 151

Agustín “Yaya” Rossi y Guillermina Iriarte encabezan la lista de precandidatos del PRO en Juntos, para el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar, respectivamente. Entrevistados por LU 24, coincidieron en señalar los buenos términos en los que se viene desarrollando la interna que atraviesan con la UCR y la Coalición Cívica, y anticiparon que fiscalizarán en conjunto las Primarias del 12 de septiembre.

En tanto, Rossi aseguró que de las visitas a vecinos, emprendedores y referentes de distintos rubros que han encarado desde que se inició la campaña, se desprende como preocupación especialmente vinculada a su profesión de contador público, “las dificultades que tienen los comerciantes para cumplir con las tasas y obligaciones, para estar al día con todo. Si fuera más sencillo para la gente sería todo más fácil. Por poner un ejemplo, en el que ya estamos trabajando para que nuestros actuales concejales lo planteen, tiene que ver con la ley ALAS, que exime a los cuentapropistas de las dos primeras y parte de la tercera categoría del Monotributo de pagar Ingresos Brutos, pero de hecho pagan la Tasa Unificada municipal cuando deberían estar eximidos. Para la Provincia son chicos y para la Municipalidad no”. Y también advirtió acerca de la necesidad de mejorar la cobrabilidad de las tasas. “Hay manzanas enteras en la ciudad que deben millones de pesos en distintas tasas, y no hablamos de gente que no puede, sino de vecinos que podrían pagar y no lo hacen”.

Guillermina Iriarte, actual consejera y nuevamente precandidata, destacó por su parte la necesidad de usar los recursos de manera más eficiente. “Cuando ingresamos lo hicimos convencidos de que el Consejo Escolar puede y debe mejorar, estar día a día en las escuelas, relevando las necesidades, y gestionando a diario en infraestructura, control y uso responsable de los recursos que, debemos recordar, provienen de los contribuyentes. Por eso no se pueden hacer las cosas dos o tres veces porque sí”.

Iriarte abogó por el regreso del Servicio Alimentario Escolar en los comedores. “La colación que se está dando no es suficiente y tampoco se implementó como debería”, consideró. “Además, si la gente puede comer en un restaurant, los chicos pueden comer en la escuela”, completó Rossi.

