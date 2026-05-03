Probables Formaciones 4° Fecha de Primera y 5° de Segunda División
Este domingo se completa la 4 fecha del campeonato de primera y en paralelo la 5° fecha del torneo de segunda División, las probables formaciones son:
El Nacional – Olimpo
Probable El Nacional: Axel Mendoza; Roni Daguerre, Simón Ascensión, Patricio Barrionuevo, Iván Montes de Oca; Juan Segundo Granero, Matías Jalil, Alejo San Román; Franco Ozan, Javier Elizondo y Santiago Rodríguez. DT: Leonardo Viana Beledo.
Probable Olimpo: Agustín Ezama; Tomás Dadomo, Sebastián Allemma, Mariano Santillán, Ramiro Di Salvo; Gino Romito, Enzo Galabert, Kevin Viloria; Cristian San Martín, Juan Esteban Santa Cruz y Mauro Rossi. DT: Sergio Amestoy.
Quilmes – Boca Juniors
Probable Quilmes: Natanael Anta: Román Fauquen, Franco Colona, Luis Di Croce y Cristian Rodríguez; Mauricio Daloisio, Uriel Olivera, Nicolás Quintana; Tomás Espinosa, Marcelo Infesta y Juan Sosa. DT: Martín Segovia.
Probable Boca: Julián Masson; Lautaro Basterrica, Agustín Macias, Carlos Ruschetti, Benjamín Agüero; Lucas Sánchez, Juan Cruz Mouhape, Juan Cruz Chico, Tadeo Allende; Mateo Gourriet; Franco Valentín Martínez. DT: Roberto Reino.
Colegiales – Recreativo Echegoyen
Probable Colegiales: Javier Alonso; Juan Ignacio Marchetti, Diego Sanabria, Ezequiel Coronel, Aarón Cárdenas; Facundo Barbosa, Agustín Barrionuevo, Tomás Biera; Pedro Montero, Owen Toso y Octavio Retamoso. DT: Omar Espinal.
Probable Echegoyen: Leonardo Seren; Agustín Roldan, Ezequiel Funes, Jeremías Funes, Alexis González; Santiago Daria, Ariel Barrionuevo, Máximo González; Axel Mink, Santiago Espinosa y Facundo Franceschetti. DT: Fabian Sánchez.
San Martín – Villa Del Parque
Probable San Martín: Dylan Milano; Franco Molina, Leandro Mozo, Benjamín Osses, Francisco Calvo; Blas Piscicelli, Alejandro Hiriart, Lautaro González, Noel Blanco; Cristian Varas y Luciano Silva. DT: Maximiliano Siervo.
Probable Villa: Facundo Charmelo; Uriel Leguizamón, Jesús Espinal, Ian Bustos, Santiago Fernández; Mirko Suhit, Tomás Blas, Joaquín Rodríguez; Bautista Ozcariz, Sebastián Fuertes y Franco Gutiérrez. DT: Eduardo Anzarda – Cristian Luquez.
Once Corazones – Huracán
Probable Once: Joaquín Alberca; Diego Piñero, Fernán Rodríguez, Franco Velásquez, Joaquín Díaz; Alejandro Cataldi, Julián Salas, Julián Prieto, Joaquín Ayesa; Federico Di Lorenzo y Leandro Rivera. DT: Gustavo Córdoba.
Probable Huracán: Marco Del Rio; Federico D’Annunzio, Valentino Merlo, Tomas Bustos, Braian Uzidinger; Tomás Ruso, Lautaro Domínguez, Lucio Barroca; Jean Henríquez, Emanuel Vega y Joaquín Villar. DT: Leonardo Gómez.
Segunda División:
Alumni – Unión
Probable Alumni: Nicolás Herrera; Nazareno Torres, Bautista Peñalba, Agustín Bucci, Noel Funes; Manuel Martínez, Cristian Roteño, Mirko Pérez, Agustín Montenegro; Kevin Ortueta y Matías Socobehere. DT: Omar Fournier.
Probable Unión: Agustín Verga Lobos; Ángel Marín, Juan Sollano, Yuri Moreno, Elian Álvarez, Enzo Quintana, Jonathan Espinosa, Gastón Di Croce, Elías Banegas, Tomás Quintana y Agustín Urban. DT. Lucas Martínez.
Copetonas – A.C.D.C.
Probable Copetonas: Javier Bracamonte; Catriel Alfaro, David Funes, Mauro Sallago, Francisco Hansen; Alan Bromsoe, Luciano Sallago, Tobiás Epulef, Gustavo Lacoste; Genaro Kohl y Kevin Arana. DT: Marcos García.
Probable A.C.D.C: Matías Del Grande; Juan Cruz Benítez, Kevin Moreyra, Tomás Hinding, Diego suiwt; Tiziano Zúñiga, Nicolás Sauce, Nicolás García; Federico Llanos, Axel Galli y Diego Álvarez. DT: Guillermo Sauce.