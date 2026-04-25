Probables Formaciones: 5º fecha de Segunda Dvisión
Estas son las probables formaciones para el inicio de la 5º fecha en el campeonato de Segunda División, se disputarán tres partidos Garmense vs Agrario, Argentino vs Claromecó y Juan E. Barra vs Cascallares.
Garmense – Agrario
Probable Garmense: Erick Larsen; Agustín Montes, Tadeo Gándara, Nicolás Cejas, Virginio Soto; Renzo Formenti, Gonzalo Spíndola, Nicolás Quantin, Ivo Álvarez; Franco Zaragoza y Julián Del Rio. DT: Martín Souto.
Probable Agrario: Maximiliano Ces; Juan Cruz Ganim, Gino Barcellandi, German Freidiaz, Dante Ramallo; Elian Cappa, Kevin Romano, Sócrates Courtil, Ignacio Ausmendi; Leo Tries y Juan Izquierdo. DT: Cristian Di Rocco.
Argentino – Claromecó
Probable Argentino Joaquín Zalazar: Benjamín Rodríguez, Alan Troncoso, Cristian Peralta, Agustín Gerónimo; Marcos Bastias, Nahuel Viera, Oscar Bastias; Nahuel Miranda, Facundo Gerónimo y Franco Miranda. DT: Juan Zubillaga.
Juan E. Barra – Cascallares
Probable Barra: Nicolás Giménez; Bautista Salinas, Jorge Barragán, Braian Díaz, Emanuel Elizalde; Franco González, Juan Marín, Sebastián Martínez, Alex Prevostini, Alejandro Cruz y Leandro Bramajo. DT: Darío Pollese.
Probable Cascallares: Benjamín Reynoso: Alejandro Barrionuevo Bautista Irastorza, Ulises Barrionuevo, Dante Guaytifil; Jonathan Geoffroy, Gerónimo Garzón, Nicolas Garrido; Jonás Villalba, Nahuel García y Jeremías D’anunzio. DT: Walter Garzón.