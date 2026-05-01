Probables Formaciones: Clásico Chavense
Este viernes desde las 15:30, en la apertura de la 4º fecha del campeonato de Primera, se disputará una nueva edición del Clásico Chavense.
Independencia: Bautista Etcheverry; Mario Gijsberts, Gonzalo Gómez De Saravia, Cristian Villar, Emanuel Maglione; Manuel Tavernini, Manuel González, Gino Aberastegui, Agustín Quiroga; Lautaro Sosa y Tobías González. DT: Guillermo Orsili.
Huracán Ciclista: Rodrigo Reynaud; Julián Britos, Maximiliano Tavieres, Mauro Ocampos, Ramiro Arias; Santiago Ontivero, Augusto Ontivero, Facundo Gómez, Joaquín Arrachera; Agustín Paradisi y Bautista Paradisi. DT: Juan Carlos Bermegui.