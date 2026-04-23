Probables formaciones de Huracán y Colegiales

23 abril, 2026 0

Este jueves en cancha de Olimpo a partir de las 20:45, Huracán y Colegiales van por la Copa Tres Arroyos, el Escolar buscará el Tri campeonato, por su parte el Globo quiere su primer título.

Probables formaciones:

Probable Huracán: Marco Del Rio; Federico D´anunzio, Tomás Bustos, Alejandro Caro o Tomás Ruso, Braian Uzidinger; Lautaro Domínguez, Tomás Ruso o Lucio Barroca, Jean Henríquez; Joaquín Villar, Emanuel Vega y Joaquín Gutiérrez. DT: Leonardo Gómez.

Probable Colegiales: Jorge Alonso, Juan Ignacio Marchetti, Ezequiel Coronel, Facundo Barbosa, Aaron Cárdenas; Agustín Barrionuevo, Emanuel Errozarena, Juan Ignacio Silva, Ezequiel Barbosa; Octavio Retamoso y Owen Toso. DT: Omar Espinal.

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