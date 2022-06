Procrear: Ocho oferentes en la licitación para adquirir lotes municipales

13 junio, 2022

Se desarrolló en la mañana de este lunes la apertura de sobres para la Licitación Pública Nº 10 del año 2022, realizada para la “Venta de lotes de terrenos municipales para la construcción de viviendas a beneficiarios del Pro.Cre.Ar”, que tramita bajo el Expediente Municipal Nº 4116-309188/2022, Decreto Nº 1218/2022.

Se presentaron ocho ofertas por parte de Pablo Ezequiel Inés, Graciela Serra, Mariana Otero, Mauro Alarcón, Rogelio Moreno, Juan Manuel Fígaro, Juan Iván Elgart y Silvia Saldumbehere.

Estuvieron presentes para el mencionado acto administrativo, el encargado de Tierras y Escrituraciones, Dr. Federico Brandan; los concejales Daiana De Grazia, Paola Salerno, Graciela Callegari y Marcelo León; y el director de Asesoría Letrada, Dr. Horacio E. Hid.

“Ofertamos a ciegas”

En diálogo con la prensa, Juan Manuel Fígaro dijo que “había un par de dudas sobre cómo ofertar que se fueron arreglando sobre la marcha, sobre todo si no ibas a respetar lo que ellos te pedían que era el 50 por ciento de entrega y el otro 50 por ciento, agregándole un 10 por ciento de interés, dividirlo en 24 cuotas. Algunos ofertaron un poco menos o un poco más del 50 por ciento, con distinta cantidad de cuotas; otros ofertaron por mayor cantidad de terrenos”.

Manifestó que “lo que no pudimos conseguir es las direcciones, ofertamos a ciegas. Te dicen por ejemplo Villa Italia, que es muy amplio, al igual que Olimpo”.

Además, comentó que “se repitieron ofertas en algunos terrenos”. En este sentido, explicó que “tratamos de organizarnos y no ofertar muchos por el mismo. Si en Villa Italia hay cuatro lotes iguales, buscamos que cada uno oferte por uno distinto, pero sin saber dónde están. En el acta quedó establecido que antes de firmar vamos a ir a ver el lote y en qué condiciones se encuentra”.

En cuanto a los valores, consideró que “son aceptables. Dicen que le quitaron un 35 por ciento, pero están ahí. Y la forma de pago que ellos piden es inalcanzable, por eso mucha gente ofreció un 10 o 15 por ciento de entrega, lo demás en cuotas mucho más bajas. Ninguno cuenta con esa plata, hubo ofertas de pagarlo en cuotas de 10.000 pesos. Es imposible pagar 40.000 pesos por mes”.

Además, indicó que “había 31 o 32 en familias en total y solamente hubo ocho oferentes. No se podía ofertar menos de lo que ellos te pedían por el lote, pero hubo modificaciones en las formas de pago. Ahora va a una comisión evaluadora, aunque en el pliego no establece fecha o cuándo lo vamos a saber”.

En la misma línea, Silvia Saldumbehere expresó que “realmente es ofrecer por algo que no vimos y dentro de todo lo que ellos piden, las 24 cuotas para alguien como nosotros que trabajamos y alquilamos es complicado, es ofrecer lo que uno pueda pagar”.

“Hasta que te puedas mudar debemos seguir pagando el alquiler. Es proponer algo que para nosotros sea accesible. Varios de nosotros, de ser adjudicatarios, vamos a vender el auto o pedir un préstamo”, afirmó.



Callegari: “La venta de tierras debe ser aprobada por el Concejo, esperemos que haya celeridad”

Por su parte, la edil Graciela Callegari, sostuvo que “a pesar de todas las dificultades que tuvieron las familias para acceder a esta oportunidad, hubo ocho sobres en esta licitación. Las personas que se presentaron dejaron constancia de la situación irregular que implica ofertar sobre un terreno que no sabés dónde está ubicado ni qué características tiene, pidieron bajo acta que antes que se proceda a la adjudicación puedan tomar conocimiento exactamente sobre qué están ofertando”.

“En algunos terrenos hay hasta cuatro o cinco ofertas y habrá que ver cómo se resuelve ese orden de adjudicación. La venta de tierras debe ser aprobada por el Concejo Deliberante, esperemos que haya celeridad y ellos también lo reclamaron”, afirmó.

“Tienen adjudicación de Procrear y se les van a vencer los plazos. Todo lo que ellos objetaron, nosotros ya lo habíamos planteado y esperemos que se puedan hacer de los terrenos, conservar sus planes y tener sus casas”, agregó.

Finalmente, consideró que “no es posible expresar ´no te puedo decir lo que tengo para que no me lo usurpen´, hay que encontrar la manera de proteger lo que es de todos. Esto hay que resolverlo. El otro problema es que no todo lo que creemos que es de la Municipalidad, en este momento, es de la Municipalidad”.

