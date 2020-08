Procrear: se sortearon los primeros créditos para la refacción y el mejoramiento de viviendas

En el marco del Programa de Crédito Argentino (Procrear 2020) hoy se sorteó la primera tanda de 4 líneas crediticias para la refacción y el mejoramiento de viviendas. Estas herramientas financieras van desde los 50 mil a los 500 mil pesos y todas poseen tasas del 24% anual. El presupuesto total de los 34 mil créditos asciende a los 5.000 millones de pesos.



Cabe destacar que se otorgarán los primeros 4 meses de gracia para comenzar a pagar las cuotas y que, con motivo de la pandemia por el Covid-19, se pensó toda la tramitación para que su adjudicación sea 100% digital.

El sorteo se realizó en el auditorio del Banco Hipotecario y fue televisado en directo por la Televisión Pública. El mismo contó con la presencia de la Directora Ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, quien afirmó: “Este es un programa que está en la memoria de los argentinos gracias a la ex Presidenta de la Nación y actual Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien instrumentó y generó el PROCREAR para resolver el sueño de la casa propia de miles y miles de familias argentinas”.

Luego, la titular del organismo previsional nacional agregó: “Detrás de cada una de estas familias no sólo está el sueño de poner más linda su casa si no el sueño de toda la Argentina de volver a poner el país en marcha a partir de la construcción, esa es la idea y el mensaje que nos transmitió el Presidente de la Nación, Alberto Fernández”.

Del sorteo también participaron Martín Reibel, vicepresidente de AYSA; Avelino Zurro, secretario de Asuntos Municipales; Rodrigo Ruete, representante del Estado en el Banco Hipotecario; y Luciano Scatolini, subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo.

