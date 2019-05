Productores agropecuarios locales defienden la administración del Ente Vial

Un grupo de productores agropecuarios locales envió una carta a LU 24, firmada por Roberto Santiago Bettomeo, en la que muestran su preocupación por las declaraciones que realizó el concejal de Cambiemos Horacio Espeluse, sobre la administración del Ente Vial durante la Rendición de Cuentas en el Concejo Deliberante.



En ella señalan que las manifestaciones de Espeluse son falaces, que los caminos rurales de nuestro distrito se encuentran en buenas condiciones de conservación, y que el parque de maquinarias del Ente Vial Rural es modelo de modernidad en la provincia de Buenos Aires.

Asimismo remarcan que no es verdad que la Administración Central del Municipio realice retenciones de fondos en forma sistemática y no concrete las transferencias del Fondo al Organismo Descentralizado en tiempo y forma.

Sobre el final, solicitan que el Ente Vial continúe con esta administración, un ejemplo de eficiencia y colaboración entre lo público y lo privado que es puesta como referencia cada vez que se considera la gestión de caminos.

Un grupo de productores agropecuarios vemos con preocupación que con manifestaciones falaces del concejal de Cambiemos Horacio Espeluse, se pretenda mezclar las decisiones de gestión de nuestros propios recursos técnicos y económicos en una campaña electoral a la cual somos totalmente ajenos y así desearíamos que permanezca.

En primer término, queremos dejar constancia que los caminos rurales de nuestro distrito se encuentran en buenas condiciones de conservación.

No es verdad que las máquinas sean obsoletas. El parque de maquinarias del Ente Vial Rural, es modelo de modernidad en la provincia de Buenos Aires.

Cualquiera que conozca un poco de “fierros” sabe que dependiendo del uso, el mantenimiento y las características propias que posean, la vida útil puede llegar a ser mucho mayor y las horas declaradas por el fabricante se utilizan solo como referencia contable para la amortización de la máquina.

No es verdad, lo que afirma el concejal de Cambiemos Horacio Espeluse, que la administración Central del Municipio realice retenciones de fondos en forma sistemática y no realice las transferencias del Fondo al Organismo Descentralizado en tiempo y forma. Hay una comisión integrada por Productores Agropecuarios de las 10 zonas viales del Partido que fiscalizan su cumplimiento, por ser un fondo afectado exclusivamente para los caminos.

Los productores esperamos que el Ente Vial continúe con esta administración, un ejemplo de eficiencia y colaboración entre lo público y lo privado que es puesta como ejemplo cada vez que se considera la gestión de caminos.

Firma: Roberto Santiago Bettomeo.