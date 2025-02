Productores daneses consultaron a técnicos de la CHEI Barrow sobre agroecología

El ingeniero agrónomo Martin Zamora, en diálogo con LU 24 se refirió a la visita de productores vinculados a la colectividad danesa que estuvieron en la zona y se acercaron a la Chacra Experimental de Barrow, para tener una mirada agroecológica que también se comparte en Europa, por lo que compartimos con ellos lo respectivo a los cultivos extensivos, ya que es un cambio pensando más en la producción pero también pensando en reducir costos, reducir riesgos y también pensando en la regeneración de todo lo que se va perdiendo con la agricultura convencional, como la biodiversidad, flores, calidad de suelo”.

Zamora también se refirió a las maniobras que buscaban los visitantes, y también la relación con el ambiente, para no degradar la calidad de vida, que muchas veces no lo asociamos que el ambiente somos nosotros, por problemas en la salud, por problemas de nutrición, aparte por cuestiones vinculadas a otros cambios, como periodos de escasísima lluvia o tambien de tormentas grandes, lo que hace que la producción sea mas riesgosa por lo que se trata de reestablecer esa agricultura, no se piensa en una agricultura de 50 años atrás, sino pensando a futuro, y regenerar el suelo y la biodiversidad, para estabilizar el sistema y no necesitar tanto insecticida”.

Otro tema es la producción de alimentos saludables, la regeneración de lo que estamos produciendo y consumiendo, todo esta vinculado a los consumidores, y los daneses están muy traccionados por la demanda por lo que producen sorgos agroecológicos sin usar insumos químicos, no en galpones sino a campo, es todo una conceptualización y hay muchos grupos de productores que van a esas formas de producción, avanzando con las investigaciones podemos ir mejorando pensando en un sistema de una manera diferente pero de una manera tecnológica para alcanzar rendimientos similares en trigo, maíz, e integrando a la ganadería, ya que nuestro sistema regenerativo la integra y se va beneficiando el circuito de rotación y de especies de plantas”.

