Productores de Carlos Casares denuncian abandono de caminos rurales

20 octubre, 2025

Productores y familias de Carlos Casares atraviesan una de las peores emergencias por inundaciones de los últimos años. Millones de hectáreas anegadas, caminos rurales intransitables y escuelas sin docentes reflejan el abandono histórico del Estado. En este contexto, los productores denunciaron penalmente a funcionarios locales y provinciales y rechazaron un polémico proyecto de sobretasa vial presentado por un concejal libertario.

Denuncia penal contra funcionarios locales y provinciales

Los productores presentaron una denuncia penal contra el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik; la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile; y funcionarios de la Autoridad del Agua (ADA) y de la Dirección de Hidráulica bonaerense. El escrito judicial, radicado en la Fiscalía N° 2 de Trenque Lauquen, acusa a los funcionarios de estrago doloso por inundación, omisión impropia e incumplimiento de deberes de funcionario público.

“Por primera vez tuvimos que llegar a la Justicia, porque las autoridades conocían lo que estaba pasando y no hicieron nada”, señaló Alejandra Córdoba, abogada y representante legal de los productores.

Rechazo a la polémica sobretasa vial

La polémica se desató luego de que el concejal de Avanza Libertad, José Luis Ledesma, propusiera aplicar una sobretasa del 30% sobre la tasa vial que pagan los productores, con el argumento de destinar esos fondos a la reconstrucción de caminos rurales. La iniciativa surge en un contexto crítico, con campos anegados, caminos intransitables y pérdidas generalizadas, lo que provocó el rechazo inmediato del sector.

El intendente peronista Daniel Stadnik se despegó rápidamente del proyecto y aclaró que su gestión no lo impulsa ni lo acompañará: “El productor está totalmente inundado. Si hoy no puede pagar la tasa actual, imagínese con una sobretasa. Esta medida fue presentada por un concejal de otro bloque”.

La Sociedad Rural de Carlos Casares expresó su absoluto rechazo:

“Resulta inadmisible que, en un contexto donde gran parte del partido se encuentra bajo el agua, con productores desesperados por sostener su actividad y pérdidas que crecen día a día, se pretenda cargar aún más con nuevos impuestos a quienes ya están sosteniendo la producción, el empleo y la economía local“, remarca el comunicado de la Sociedad Rural de Carlos Casares.

Y subrayan: “La solución no pasa por crear más tributos, sino por una gestión eficiente, transparente y responsable de los recursos que ya se cobran y por atender con urgencia las obras estructurales que venimos reclamando hace años. Reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo y el respeto institucional, pero no vamos a convalidar medidas injustas que castigan al campo y profundizan la crisis”.

